Parcarea Centrului Comercial "Maritimo Shopping Center", din Constanța, a fost, vineri după-amiază, locul de desfășurare al unui amplu exercițiu organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" de Ziua Pompierilor din România. Conform scenariului, un cutremur puternic a pus la pământ centrul comercial, mai multe persoane rămânând blocate printre dărâmături. Misiunea militarilor a fost de a salva victimele și de a ține sub control flăcările care le puneau în pericol viețile. În același timp, din cauza haosului creat de calamitate, pompierii de la descarcerare au intrat în scenă pentru a salva viețile unor șoferi care, în încercarea de a se îndepărta de scena dezastrului, au provocat un grav accident de circulație. „Am simulat mai multe situații de urgență care au apărut pe fondul unui seism. Am avut victime surprinse sub dărâmături la interior și a fost înființat, din cauza numărului mare de răniți, un punct de triaj medical coordonat de medicul-șef al Unității de Primire Urgențe SMURD. Am vrut să le arătăm cetățenilor că noi lucrăm în folosul lor și că suntem pregătiți să ne facem datoria“, a declarat șeful Centrului Operațional al ISU „Dobrogea“, căpitan Iulian Vârtej.

SALVEAZĂ OAMENI Cei mai încântaţi au fost, bineînțeles, copiii, care au asistat cu sufletul la gură la exercițiile militarilor și chiar au avut șansa să folosească echipamentele pompierilor. „Mi-a plăcut tot. Mă bucur foarte mult că am reușit să stropesc popicele și să dărâm, singură, câteva. Prima dată m-a ajutat un pompier și le-am dărâmat pe toate. Știu că pompierii sting focul și că salvează oamenii“, a explicat Aida Maria. Totodată, cei care au participat la atelierele de prim ajutor și la o ştafetă specifică activităţilor pompierilor au primit „Brevet de pompier junior”. Sâmbătă, 13 septembrie, pompierii organizează la Casa de Cultură din Constanţa, începând cu ora 10.00, un ceremonial militar şi religios. Festivitățile vor continua cu avansările în grad înainte de termen, acordarea de diplome şi distincţii cadrelor militare care s-au remarcat în activitate şi defilarea cu personal şi tehnică militară.