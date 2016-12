„Exerciţii de echilibru” cu...Tudor Chirilă

Solistul trupei Vama, Tudor Chirilă, a lansat, ieri după-amiază, la Târgul „Gaudamus” din Capitală, cartea cu cele mai importante texte de pe blogul său, intitulată „Exerciţii de echilibru”. El îşi doreşte, cu această ocazie, ca cititorii volumului său să nu facă parte doar din rândul celor care îi urmăresc cu regularitate blogul. Volumul este prefaţat de jurnalistul Cătălin Tolontan, are 392 de pagini, iar preţul său este de aproximativ 30 de lei.

„E o zi fericită pentru mine. Am muncit mult, împreună cu cei de la editura Polirom, la acest proiect, iar acum pot să vorbesc despre el. Ca să scrii o carte de sine stătătoare ar însemna să ai ceva foarte important de spus. Cartea mea nu este un roman. Nu m-am gândit atât de serios la scris. Blogul a început dintr-o joacă, în urmă cu cinci ani şi, uşor-uşor, a căpătat o dimensiune foarte mare, fiind o perioadă în care am scris zi de zi, ca un fel de exerciţiu de jurnalism. M-am gândit că scrisul pe blog a fost pentru mine, într-un fel, un mod de a mă echilibra, un „exerciţiu de echilibru” şi de aceea am şi denumit-o astfel. Nu mi-aş dori ca cititorii cărţii să fie publicul blogului, deşi sunt convins că o parte din cititori au fost şi pe blogul acesta”, a declarat Tudor Chirilă.