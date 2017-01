„Exerciţii de traducere” la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrîn”

Amfiteatrul Coriolan al Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn” (CNMB) a găzduit, ieri, lansarea cărţii “Exerciţii de traducere. Echivalenţe bilingve”, semnată de profesorul de limbă franceză Olivia Frenţiu. Lansarea a avut loc în prezenţa profesorilor de la catedra de limbă franceză a CNMB, din care face parte şi autoarea, a inspectorului de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Doina Grapă, şi a elevilor mircişti, îndeosebi a celor de la clasele bilingve, precum şi a direcţiunii Colegiului. Destinată în egală măsură elevilor şi cadrelor didactice, lucrarea are un caracter practic, propunînd spre traducere peste 200 de texte literare franceze şi româneşti, grupate tematic (Amour, Animaux, Argent, Art, Fêtes, Guerre, L’homme et la nature, Livres, Musique, Objets, Paysages, Port, Professions, Sentiments, Technique, Voyages). Compararea textelor franceze si româneşti din cadrul aceleiaşi teme facilitează învăţarea contrastivă. Textele franceze furnizează o parte din lexicul temei şi sînt modele de limbă utile şi imediate. Pentru fiecare fragment literar se oferă o variantă de traducere adaptată stilului scriitorului care îl semnează. Cartea ghidează elevul pas cu pas în realizarea versiunilor şi retroversiunilor, putînd fi utilizat în paralel orice manual de liceu. “Ca profesor la clasele bilingve, am constatat că traducătorii debutanţi practică o traducere cuvînt cu cuvînt. Ei ezită să se îndepărteze de textul-sursă, de teamă să nu-l trădeze. Dar rezumatul este tocmai o traducere greoaie şi incorectă. Pentru a le veni în ajutor, am introdus şi cîteva reguli de traducere, folosind un limbaj accesibil şi numeroase exemple”, a declarat autoarea, prof. Olivia Frenţiu.