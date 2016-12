Exerciţii exotice

Puşcaşii marini americani care au participat la un exerciţiu anual ce are loc în Thailanda, pentru „promovarea păcii”, au mâncat scorpioni şi au băut sânge de cobră. „Meniul” a inclus şi delicatese ca broaşte şi şopârle. În plus, mulţi militari s-au lăsat mânjiţi cu sânge de cobră sau au fost antrenaţi în „arta” prinderii şerpilor veninoşi. Evenimentul, cel mai mare de acest gen din Pacific, are loc în Thailanda şi se va încheia la 11 februarie. La exerciţiu participă 14.000 de militari din diverse unităţi, din şase ţări, iar operaţiunea a fost calificată de ambasadorul american Eric John drept „un simbol important al angajamentului armatei americane în menţinerea păcii şi securităţii în Asia”. Exerciţiile, care au loc în provincia Raygon, vizează, în afară de formarea militarilor, promovarea păcii şi securităţii regionale.