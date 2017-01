Exerciţiu de intervenţie în cazul unui cutremur devastator

"Cooperative Mako 06" este un exerciţiu militar internaţional al cărui principal scop este acela de a demonstra că mai multe ţări, membre NATO, sau aliate, pot coopera pentru siguranţa populaţiei. Din acest motiv, ieri, în Dana Militară a Portului Constanţa a avut loc un exerciţiu demonstrativ de intervenţie în cazul unei calamităţi naturale. Astfel, militari aparţinînd Forţelor Navale ale Israelului, Turciei şi României au fost implicaţi în salvarea a 16 persoane rănite în timpul unui cutremur. Aplicaţia s-a desfăşurat după un scenariu conceput de detaşamentul de pompieri din Paris, Franţa. Potrivit acestuia, în portul Esperanza, din Rovenia a avut loc un cutremur de magnitudinea 8 grade pe scara Richter, iar majoritatea clădirilor s-au prăbuşit. Cele trei forţe militare au fost solicitate să intervină la o şcoală de fete, unde 16 eleve au fost rănite şi se aflau prinse sub dărîmături. "Am stabilit ca la conducerea celor trei forţe de intervenţie să se afle secundul navei turceşti Fatih. De asemenea, am decis să înfiinţăm nişte corturi de prim ajutor, unde va activa Crucea Roşie din România. După ce răniţii vor fi îngrijiţi, vom decide la ce spitale trebuie să îi ducem", a declarat comandantul Brigăzii de Pompieri din Paris, maiorul Jean Luc Rubod. Cele trei echipe de intervenţie turceşti, israeliene şi româneşti au ajuns la şcola de fete de unde se auzeau ţipete înfiorătoare, deoarece pe lîngă rănile suferite, elevele erau speriate. "Am decis ca cele trei forţe de intervenţie să fie împărţite în şase grupe, pentru a putea avea o rază de acţiune mărită. Pentru a efectua mai repede triajul bolnavilor şi pentru a şti de ce fel de intervenţii medicale au nevoie, am decis ca rănile foarte grave să fie marcate cu roşu, ceea ce înseamnă că aceşti pacienţi au nevoie de operaţii, cele mai uşoare cu galben, iar rănile superficiale sînt marcate cu verde", a declarat cmdt. secund al fregatei Fatih, lt.cdr. Rafet Oktar. Militarii au intervenit cu tărgi şi echipamente de protecţie pentru cei care au fost răniţi. "În mai puţin de 35 de minute am salvat 16 persoane. Toţi militarii români, israelieni şi turci şi-au dat tot interesul şi au îndeplinit cu bine misiunea pe care o aveau. Nu avem cum să îi răsplătim, decît oferindu-le paste şi trufandale de pe nava noastră ", a declarat lt.cdr. Rafet Oktar. Totuşi au existat şi persoane care nu au fost pe deplin încîntate de acţiunea militarilor. "Am avut două urgenţe majore, două fete rănite grav care au fost tratate corespunzător. Totuşi, cred că au fost şi cîteva greşeli. De exempu, zona trebuia să fie securizată mai bine", a declarat maiorul. dr. Dan Mirică, din cadrul Forţelor Navale Române.