Exercițiu de salvare a unor persoane surprinse de avalanșă în Caraș-Severin

ISU Semenic, Serviciul Salvamont-Salvaspeo Caraș-Severin și Asociația Câinii S.A.R. Gugulania din Caransebeș au organizat, în acest sfârșit de săptămână, pe Muntele Mic, un exercițiu de salvare a unor persoane surprinse de avalanșă, acțiune realizată în contextul recentei tragedii din Italia.

"Am considerat că este util să se cunoască ce implică o astfel de intervenție, iarna, pe munte, mai ales în contextul tragic petrecut recent în Italia, în care s-a văzut cât de importante sunt intervențiile rapide și profesioniste. Cererea celor de la ISU este foarte binevenită, fapt pentru care au fost organizate două exerciții: unul cu Detașamentul din Reșița, iar cel de-al doilea cu echipa din Caransebeș, în zonele montane, cu trafic mare de turiști, de schiori. Este foarte important ca și cei de la ISU să cunoască procedurile și modul de a interveni în munte, ținând cont că, de multe ori, doar forțele Salvamont sunt insuficiente. Se știe că am avut destule evenimente tragice în județ, în care este nevoie să se intervină cu toate forțele disponibile. De aceea este nevoie ca toți să cunoaștem în ce constă o asemenea intervenție, modul de procedură, felul în care se intervine și așa mai departe", a declarat, duminică, pentru AGERPRES, Valentin Balaban, șeful Serviciului Salvamont-Salvaspeo Caraș-Severin.

Inițiativa organizării exercițiului a venit din partea reprezentanților ISU, care vor să învețe de la salvamontiști cum să intervină în caz de avalanșă.

"În documentele noastre de pregătire pentru intervenție sunt incluse și planificate și astfel de intervenții. Acum, cu Detașamentul de pompieri din Caransebeș am avut un exercițiu de căutare a unor victime, în cazul producerii unor avalanșe în zona Muntele Mic. Anunțul a fost dat în jurul orei 11,00, prin apelul unic de urgență 112, despre producerea unei avalanșe, fiind surprinse trei persoane. Coordonatele fiind primite prin GPS, am ajuns în stațiune în jurul orei 12,00, iar acțiunile de căutare au durat aproximativ o oră, până au fost găsite toate cele trei victime. În toată această acțiune am beneficiat de sprijinul Serviciului Salvamont Caraș-Severin. A fost un exercițiu util, mai ales că vorbim de un Plan de cooperare, care cuprinde și acest serviciu al salvatorilor montani, dar și alte structuri, în scopul salvării de vieți", a afirmat Cristinel Coneriu, împuternicit inspector șef al ISU Semenic.

Cu această ocazie, s-a arătat cum intră salvamontiștii în dispozitivul de căutare cu câinele de avalanșă, atât de către Cristian Carol Brecica și cățelușa Vreni, de la Asociația Câinii de Salvare din Caransebeș, primul câine din România atestat oficial ca salvator din avalanșă, dar și cu un Border Collie, de la Salvamont Gorj, proaspăt admis la Școala de câini de avalanșă.

"Le-am prezentat tehnicile noastre de intervenție, cum se sondează, cum folosim câinii, cum ne punem în dispozitiv de căutare. Sunt exerciții utile, pentru că, dacă vom avea nevoie de efective de pompieri, aceștia vor cunoaște tehnicile noastre. Este un prim exercițiu pe această tematică și un prim exercițiu ce se organizează la noi în județ, în care prezentăm câinele nostru de avalanșă, chiar dacă suntem brevetați de trei ani. Mă bucur că această solicitare a venit din partea celor de la ISU", a spus Cristian Carol Brecica, cel care coordonează Asociația Câini de Salvare din avalanșă Caransebeș.

Rezultatele exercițiului au fost catalogate ca fiind pozitive, mai ales pentru faptul că reprezentanții ISU și salvamontiștii au putut interacționa și găsi metodele comune de acțiune în astfel de cazuri. De asemenea, câinii s-au arătat a fi foarte bine pregătiți, reușind să salveze trei persoane prinse în zăpadă, după cum a fost scenariul exercițiului.