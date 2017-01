Exerciţiu maritim al Poliţiei de Frontieră la cîteva mile marine de Mangalia

Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, împreună cu şeful Poliţiei de Frontieră Române, a asistat ieri, la un exerciţiu maritim organizat la cîteva mile travers de Mangalia de ofiţerii Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa. În opinia organizatorilor, scopul acestui exerciţiu a fost realizarea interoperabilităţii între diferitele structuri ale Poliţiei de Frontieră în cazul depistării şi reţinerii unui pescador care a pătruns ilegal în apele teritoriale ale României. Conform scenariului, o vedetă a Grupului de Nave Mangalia, aflată în misiune de patrulare, a detectat prin radar o ambarcaţiune suspectă care se deplasa cu viteză redusă în largul mării, în dreptul Mangaliei. Informaţia a fost transmisă centrului de comandă operaţional al DPF Constanţa care a trimis în zonă un elicopter de supraveghere şi mai multe nave de intervenţie şi abordaj. Pescadorul Alfa 1 a fost interceptat de elicopterul Unităţii Speciale de Aviaţie a MIRA şi ţinut sub observaţie pînă la sosirea echipelor de intervenţie. Poliţiştii de frontieră au simulat o situaţie reală, cu care de altfel s-au confruntat şi acum aprox. o săptămînă, atunci cînd în ciuda somaţiilor prin staţia radio, echipajul pescadorului urmărit nu a oprit, motiv pentru care echipajul vedetei Poliţiei de Frontieră a decis să deschidă focul. După executarea mai multor rafale în aer, mitralierele de bord au ţintit în apropierea ambarcaţiunii suspect, determinînd echipajul acesteia să se predea. Pescadorul a fost însoţit pînă în portul Mangalia pentru continuarea cercetărilor. La terminarea „ostilităţilor”, ministrul Cristian David a declarat că a fost un exerciţiu reuşit al Poliţiei de Frontieră şi că are în vedere încheierea unui contract internaţional pentru achiziţia unor noi nave de patrulare şi intervenţie pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. În acest sens, ministrul Cristian David a declarat: „Sîntem într-o fază destul de înaintată de a aduce două sau trei vedete din Italia pentru suplimentarea dotărilor existente. Prin aceste achiziţii, vom asigura o dotare corespunzătoare Poliţiei de Frontieră, pentru navele de patrulare, pentru a asigura securitatea frontierei maritime a României şi externe a UE. Săptămîna viitoare, o echipă a Poliţiei de Frontieră şi Departamentul de Afaceri Internaţionale vor avea o primă discuţie cu privire la elementele tehnice ale acestor nave şi modalitatea practică de aducere a lor în România”. La rîndul său, şeful Poliţiei de Frontieră Române, chestorul principal Nelu Pop a spus că astfel de exerciţii sînt necesare pentru perfecţionarea capacităţii de intervenţie a grupurilor de nave maritime ale Direcţiie Poliţiei de Frontieră. În acest sens, ministrul Cristian David a anunţat că în a doua jumătate a acestui an vom avea, împreună cu partenerii bulgari şi cu alte state membre UE, un exerciţiu comun de patrulare în zona Mării Negre, care va arăta capacitatea României de a asigura protecţia şi securitatea frontierelor externe ale UE. Referitor la anunţatele schimbări din funcţii, care vor avea loc în structurile de comandă ale ministerului, Cristian David a declarat că cel puţin la nivelul Poliţiei de Frontieră, nu intenţionează să facă vreo modificare, întrucît este convins că “treburile merg într-o direcţie bună”.