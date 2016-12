Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat ieri că există discuţii privind trecerea a 33% din Portul Constanţa la autorităţile locale, care au solicitat acest lucru, el arătând că, până în acest moment, Guvernul nu a realizat un proiect în acest sens. „Consiliul Local Constanţa are deja 20% sau 22% şi există o solicitare a autorităţilor locale din Constanţa ca acest procent să ajungă la treizeci şi ceva la sută, în aşa fel încât acolo să fie o treime - autoritatea locală, o treime - autoritatea centrală şi o treime - acţionari privaţi, în condiţiile în care deja Fondul Proprietatea are 20%”, a spus Dragnea. Cât priveşte argumentele ce ar sta la baza unei astfel de solicitări, Dragnea a invocat faptul că aşa se întâmplă şi în cazul altor porturi importante, el arătând că veniturile la bugetul local ar creşte, ceea ce ar genera finanţare pentru proiectele din zonă. “Întrebarea se poate pune şi invers: care sunt argumentele să nu ia autoritatea locală acest pachet de acţiuni? Pentru că, în general, în majoritatea porturilor importante din Europa şi nu numai, autoritatea locală are un procent important”, a mai spus Dragnea. Discuţiile despre preluarea unui nou pachet de acţiuni de la Portul Constanţa de către autoritatea locală sunt mult mai vechi, însă până astăzi nu s-a luat o decizie în acest sens. Dacă iniţial se vorbea despre preluarea pachetului majoritar de acţiuni de către Consiliul Local Constanţa, după negocieri şi analize, la sfârşitul anului trecut, premierul Victor Ponta anunţa pentru prima oară varianta numărului de acţiuni egale la Portul Constanţa între autorităţile locale, stat şi investitori privaţi.