Există extratereștrii!

Doi astronomi americani de top i-au asigurat astăzi pe membrii Congresului american că există viață extraterestră, precizând că "ar fi de-a dreptul bizar dacă am fi singuri în Univers", conform unui material publicat de ABC News. Cei doi, Dan Werthimer, director al Centrului SETI de la Universitatea California din Berkeley (programul SETI are drept obiectiv căutarea speciilor extraterestre inteligente) și colegul său, Seth Shostak, astronom la SETI Institute, au apărut în fața Comitetului pentru Știință, Spațiu și Tehnologie din cadrul Camerei Reprezentanților pentru a solicita continuarea finanțării programului SETI. Werthimer a precizat că posibilitatea existenței vieții de orice natură, de la organisme simple, unicelulare, până la specii inteligente, dezvoltate tehnologic, este aproape o certitudine. Cei doi nu s-au temut să precizeze că probabilitatea existenței vieții extraterestre este de aproape 100%. "Dacă extrapolăm pe baza (exo)planetelor descoperite deja, există în jur de un trilion de planete doar în galaxia noastră, fără a vorbi și despre alte galaxii. Există în consecință foarte multe locuri unde ar putea exista condițiile apariției vieții", l-a completat și Shostak. "Știm deja că majoritatea stelelor au în jurul lor sisteme planetare, iar dintre acestea, probabil că o stea din cinci are pe orbita sa planete asemănătoare Pământului", a adăugat el. Dan Werthimer a mai precizat că nu este un avocat al ideii inițierii contactului cu eventualele civilizații extrerestre, precizând că este mai "cuminte" doar să "recepționăm semnalele lor și să vedem de unde vin". "Părerea mea este că ar fi bine să ne limităm doar la a asculta", a subliniat el. Atât Shostak cât și Werthimer au declarat însă în fața comitetului că sunt convinși că, în trecutul apropiat cel puțin, nu am fost vizitați de extratereștri. "Nu cred că (o astfel de vizită) ar fi putut fi ținută secretă de guvernele acestei lumi. Dacă extratereștrii ar fi ajuns cu adevărat până aici, cred că toți am fi aflat asta", a precizat Shostak.