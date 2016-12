Există rezerve suficiente de apă!

Administraţia Naţională „Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor reactualizează zilnic prognoza hidrologică, prognoză care se realizează pentru un interval de 7 zile. Statistic vorbind, luna septembrie este luna cu debitele cele mai scăzute din an. Astfel, astăzi, 16 septembrie, debitul Dunării la intrarea în ţară, secţiunea Baziaş, este într-o uşoară scădere, respectiv de 2550 mc/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s). Pentru intervalul 16.09-22.09, debitele Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, vor fi într-o uşoară scădere, ajungând în data de 22 septembrie, la un debit de 2400 mc/s. În prima parte a intervalului de prognoză, aval Portile de Fier, debitele Dunării vor fi în creştere uşoară pe sectoarele Gruia-Calafat şi Zimnicea-Brăila, în scădere, pe sectorul Bechet-Turnu Măgurele şi, relativ staţionare, pe sectorul Galaţi-Tulcea, iar, în partea a doua a intervalului, vor fi în scădere, pe sectorul Gruia-Călăraşi şi, relativ staţionare, pe sectorul Cernavodă-Tulcea. ANAR monitorizează zilnic situaţia lacurilor de acumulare, conform Regulamentului de exploatare, realizat împreună cu SC Hidroelectrica, asigurând necesarul pentru alimentarea cu apă a populaţiei. Datorită măsurilor de exploatare convenite, atât la nivelul A.N. Apele Române, cât şi la nivelul S.C. Hidroelectrica S.A., nivelurile în lacuri sunt menţinute constante, în vederea asigurării unei rezerve de apă suficiente pentru o lungă perioadă de timp. Având în vedere situaţia hidrologică actuală, ANAR monitorizează 24 h din 24 şi anunţă că, la această oră, în toate secţiunile de control, debitele sunt suficiente pentru asigurarea cerinţelor de apă pentru toate folosinţele. În conformitate cu prognozele hidrologice, în perioada imediat următoare, nu sunt estimate restricţii pentru sistemele de alimentare cu apă în regim centralizat.