Există viață după tsunamiul financiar chinezesc?

Valoarea totală tranzacționată în ultima săptămână la Bursa de Valori București a fost de 154,79 milioane lei, din care peste 136,83 milioane lei au reprezentat schimburi cu acțiuni, potrivit unei analize Puls Capital. Cele mai importante schimburi s-au realizat cu titlurile Fondului Proprietatea - 40,13 milioane lei, Banca Transilvania - 23,94 milioane lei, Romgaz - 17,47 milioane lei, BRD - 9,83 milioane lei și OMV Petrom - 9,69 milioane lei. Tranzacțiile cu produse structurate au cumulat 12,70 milioane lei, cele cu obligațiuni - 5,13 milioane lei, iar cele cu unități de fond - 0,13 milioane lei. Totodată, în piața deal s-au realizat schimburi în valoare de 25,37 milioane lei. Indicii bursieri au înregistrat evoluții negative, cuprinse între -4,64% la ROTX și -2,26% la BET-FI. Conform analizei Plus Capital, în prima săptămână din 2016, 12 titluri au avut evoluții pozitive, 11 au stagnat și 52 au scăzut. Cele mai mari creșteri le-au marcat titlurile PetrolExportImport (53%), Uztel (15%) și UAMT (8,17%). Cea mai mare scădere s-a înregistrat la titlurile SIF Hoteluri (-18,03%); urmează titlurile Mecanica Ceahlău (-9,65%) și BRD (-7,11%), potrivit Plus Capital. „Direcția negativă a bursei locale din această săptămână a fost cauzată de contextul extern, în special de statisticile îngrijorătoare privind economia Chinei, publicate la începutul săptămânii. Activitatea din sectorul industrial din China a încetinit în decembrie pentru a zecea lună la rând. Știrea a dus la prăbușirea burselor chineze și, totodată, a celor din întreaga lume. Astfel, indicii DAX și EuroStoxx50 au încheiat săptămâna cu scăderi de 8,38% și 7,22%, în timp ce indicele american DJIA a înregistrat o corecție cu 5,23%, după primele patru zile ale săptămânii“, notează analiștii Plus Capital.