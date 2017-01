Exmatriculări şi note scăzute la purtare pentru elevii de la Pedagogic implicaţi în conflictul cu o armă albă

Ultimul caz de violenţă în şcoli, petrecut luni, în curtea Colegiului Naţional Pedagogic “Constantin Bratescu”, şi mediatizat de cotidianul “Telegraf”, a stîrnit reacţii din partea publicului larg, astfel că am fost contactaţi de părinţi care au avut probleme cu unul dintre protagonişti. Reamintim că luni, după încheierea cursurilor, Ilie Petre, elev în clasa a XI-a, la matematică-informatică, a scos din geantă un cuţit cu lama de 30 de cm pentru a-l intimida pe colegul său mai mare, Alexandru Căpuşanu, elev în clasa a XII-a, la socio-uman. Deşi victima, Căpuşanu se dovedeşte a fi un element negativ, cu grave abateri disciplinare, după cum susţin chiar profesorii săi. Căpuşanu a ameninţat mai mulţi elevi cu… corecţii fizice, iar Ilie Petre susţine că a venit cu cuţitul la şcoală tocmai pentru că fusese ameninţat de acest elev mai mare. Exmatriculat din Liceul “George Călinescu”, Alexandru Capuşanu a poposit la Colegiul Pedagogic “Constantin Bratescu”, unde a devenit repede “celebru”. Pe 24 octombrie 2005, Căpuşanu şi-a bătut o colegă. “Fata mea, Ana Maria Raluca Duşa, a fost agresată de nenumărate ori de acest individ şi chiar a fost bătută în curtea liceului. Am fost la medic, am obţinut certificat medico - legal şi acum ne judecăm cu Căpuşanu, însă şcoala nu a luat nicio măsură. Am fost obligată de fostă dirigintă a fetei mele, Manuela Mihăilă, şi de fostul director adjunct Selma Bolat, să îmi mut copilul la alt liceu ca să scap de probleme. Ba mai mult, fetei mele i s-a scăzut nota la purtare, fără nicio explicaţie, deci ea a fost elementul negativ deşi nu am înţeles niciodată de ce, pentru că nu am primit nicio explicaţie”, a declarat Dorina Duşa, mama colegei lui Căpuşanu. Ba mai mult, soţul acesteia, Ilie, susţine că acelaşi Alexandru Căpuşanu a reclamat la Poliţie că părintele Anei Maria Raluca Duşa l-ar fi prins şi bătut pe stradă. “Acest tânăr cu o imaginaţie diabolică susţine acest lucru, ba are şi martori deşi declaraţiile acestora sunt contradictorii, motiv pentru care mă judec şi pentru acest aspect. De altfel, aceasta a fost şi motivaţia fostei conduceri a liceului pentru care l-a considerat pe o victimă”, a declarat Ilie Dusă. Tot Alexandru Căpuşanu a mai bătut, anul trecut, şi un portar al instituţiei de învăţământ, Steluţa Ionescu, însă femeia nu a depus plângere. Până în acest moment, din cauza actelor de indisciplină, Căpuşanu a fost sancţionat cu mustrare scrisă, examatriculare pentru o perioadă de trei zile şi, de curând, una pentru o perioadă de cinci zile.

Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional Pedagogic “Constantin Bratescu” s-a întrunit ieri pentru a decide asupra evenimentului de luni, care i-a avut ca protagonişti pe Ilie Petre şi Alexandru Căpuşanu. “Comisia de anchetă a prezentat concluziile şi, în urma votului cadrelor didactice, s-a stabilit: pentru introducerea unei arme albe în şcoală, Ilie Petre a fost eliminat de la cursuri pentru o perioadă de cinci zile şi va avea nota scăzută la purtare cu 3 puncte. Pentru presupusa victimă, Alexandru Căpuşanu, pentru abateri disciplinare grave, comise în mod repetat, conform art. 118 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, Consiliul Profesoral a decis exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară”, a declarat inspectorul de imagine al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Roxana Andreea Niculae, care a asistat la dezbaterile Consiliului Profesoral. De asemenea, dascălii de la Colegiul Pedagogic i-au mai sancţionat pe elevii Antoniu Varsami şi Danut Mihalea, care au asistat la altercaţia dintre Petre şi Căpuşanu şi au tainuit-o. Ei s-au ales cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu un punct.