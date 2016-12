Exodul medicilor condamnă pacienţii

Să trăieşti în România a devenit o adevărată luptă pentru supravieţuire: lupţi să-ţi păstrezi locul de muncă (chiar dacă salariul abia îţi ajunge de la o zi la alta), lupţi să ai un acoperiş deasupra capului (de multe ori asta înseamnă rate la bancă pentru restul vieţii), lupţi ca să ai ce mânca, lupţi pentru absolut orice. În acest context, nu este de mirare că, în ultimii ani, tot mai mulţi specialişti, din majoritatea domeniilor de activitate, au decis că le va fi mult mai bine peste hotare, unde salariul este direct proporţional cu munca depusă şi unde nu trebuie să munceşti de dimineaţa până seara doar pentru a-ţi plăti facturile şi taxele. Printre cei care îşi caută împlinirea profesională departe de ţara natală se numără şi medicii. „Anual, pleacă să muncească în străinătate, numai prin intermediul nostru, în medie, 50 - 60 de medici. Vârful plecărilor a fost atins în anii 2010 - 2011, când media a ajuns la aproape 100 de persoane. Din discuţiile purtate cu cei care au ales să plece, am tras concluzia că medicii pleacă din ţară din cauza condiţiilor improprii de muncă, a lipsei echipamentelor şi a salariilor mici”, a declarat reprezentantul companiei A-Team (agenţie specializată în recrutarea cadrelor medicale pentru spitale de stat şi private din Marea Britanie - n.r.), Laurenţiu Marc, prezent, sâmbătă, în municipiul Constanţa, pentru a informa medicii constănţeni cu privire la oferta actuală de muncă din spitalele de stat şi private din Anglia şi Irlanda.

SALARII DE MII DE LIRE Reprezentantul A-Team a precizat că, de la nivelul judeţului Constanţa, în ultimii trei ani, au ales să profeseze în Marea Britanie zece doctori. Numărul ar fi fost, însă, mult mai mare, dacă autorităţile locale nu s-ar fi implicat în reabilitarea şi modernizarea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Din păcate, administraţia publică locală nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce priveşte salariile cadrelor medicale. Iar după ciopârţirea veniturilor de către fosta guvernare portocalie, salariile oferite de spitalele britanice - 2.500 lire (aproape 12.500 lei) net pe lună pentru rezidenţi şi pot ajunge până la 8.000 de lire (aproape 39.900 lei) net pe lună pentru medicii primari - au făcut cu ochiul medicilor constănţeni. „După ce am lucrat mai bine de 20 de ani de chirurgie în Constanţa, a venit timpul să experimentez şi condiţiile de muncă oferite de alte state. În ţară, având în vedere volumul de muncă efectuat, timpul alocat perfecţionării, salariul oferit este sub mediocru. La vârsta mea, însă, nu este vorba numai de bani. După cum am mai spus, este o experienţă nouă pe care aş vrea s-o încerc”, a declarat un medic primar chirurg aflat la prezentarea ofertelor de muncă din Marea Britanie.

FĂRĂ VIITOR ÎN ŢARĂ Ofertele prezentate sâmbătă s-au adresat, în special, medicilor rezidenţi şi specialişti care au minimum doi ani de experienţă medicală în domeniile: medicina de urgenţă, anestezie şi terapie intensivă, psihiatrie, chirurgie, medicină generală/internă, ortopedie şi traumatologie. Din cei opt participanţi, trei au fost deja recrutaţi. „Practic, în contextul economic actual, suntem obligaţi să plecăm dacă vrem să avem un viitor. Aici nu avem şansa de a ne realiza, nici profesional, nici personal. În plus, este şi o experienţă nouă, să munceşti în alt stat, să vezi cum se fac lucrurile la alţii”, a spus, la rândul său, un medic dentist, de asemenea prezent la proiectul A-Team. Având în vedere numărul tot mai mare de medici calificaţi care părăsesc ţara, putem lesne afirma că, dacă nu se iau măsuri pentru a stopa acest exod (salarii mai mari, dotări mai bune în spitale), în curând ne va fi frică să mai păşim într-un cabinet medical.