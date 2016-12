„Expatriate”, în deschiderea concertului „Placebo” din România

„Expatriate” este prima trupă confirmată care va concerta în deschiderea recitalului „Placebo” de la Romexpo Bucureşti, din data de 21 iunie. Biletele pentru concert se pot achiziţiona la preţurile de 175 de lei (Zona A) şi 100 de lei (Zona B), de pe site-ul www.myticket.ro şi din reţeaua Diverta.

Grupul „Expatriate” s-a format în Australia, ţara unde a cunoscut succesul încă de la debut, odată cu lansarea albumului „In the Midst of This”. Materialul discografic a fost bine primit de critica de specialitate, trupa fiind nominalizată la categoriile „Best New Band” şi „Best New Album” la Premiile ARIA, echivalentul australian al Brit Awards. Comparaţiile cu trupe ca „INXS”, „The Killers” sau „Interpol”, turneele alături de „Silverchair” şi „Wolfmother”, precum şi prezenţa pe scena celui mai mare festival din Australia, „Big Day Out”, au atras atenţia caselor de discuri europene, astfel că, în toamna anului trecut, componenţii grupului s-au mutat la Berlin şi se pregătesc pentru „cucerirea” Europei. În deschiderea concertului „Placebo”, trupa „Expatriate” va face cunoştinţă, pentru prima dată, cu publicul din România.

„Placebo” revine în România cu un concert de promovare a viitorului său album, care a fost înregistrat cu noul membru al formaţiei, Steve Forrest. Acesta l-a înlocuit pe toboşarul Steve Hewitt, în 2007. Pînă în prezent, formaţia a lansat cinci albume de studio, şase EP-uri şi 27 de single-uri, vînzînd peste zece milioane de albume în toată lumea. De-a lungul timpului, trupa a susţinut peste 900 de concerte, în 59 de ţări, fiind „cap de afiş” la peste 50 de festivaluri din toată lumea. Totodată, „Placebo” a avut colaborări cu legendarii David Bowie, Robert Smith („The Cure”) şi Michael Stipe („REM”).