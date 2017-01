Experienţa a 1.000 de experţi, la bătaie pentru creşterea absorbţiei fondurilor UE

SOLUŢII TEHNICE Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) propune Guvernului o serie de măsuri astfel încât să se ajungă, până în 2015, la 100% absorbţie a fondurilor europene pe agricultură şi 80% a fondurilor structurale. „Punem la bătaie experienţa a 1.000 de experţi, nu doar pentru a evita blocarea fondurilor, ci pentru a atinge o absorbţie de cinci ori mai mare. Important este ca proiectele de reformă deja demarate să fie continuate, indiferent de schimbările politice. De aceea, prezentăm câteva soluţii tehnice pentru instituţiile statului şi pentru platformele tuturor partidelor politice“, a declarat directorul executiv ACRAFE, Robert Pavelescu. În raportul „Propuneri pentru Absorbţia Eficientă a Fondurilor Comunitare”, aflat la cea de-a treia ediţie, ACRAFE arată că primii paşi pe care îi propune sunt: creşterea capacităţii instituţionale prin folosirea extinsă şi inteligentă a asistenţei tehnice, ocuparea imediată a posturilor vacante în sistemul de gestionare a fondurilor europene şi motivarea pentru performanţă a funcţionarilor din sistem.

RISCURI Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, acest an este crucial şi pentru pregătirea strategiei şi elaborarea documentelor programatice pentru perioada 2014-2020. „După 12 ani de fonduri pre şi post aderare, România are înmagazinată în mediul privat multă experienţă, iar disponibilitatea transferului acesteia din partea beneficiarilor de fonduri, a consultanţilor şi a societăţii civile poate fi făcută imediat”, afirmă vicepreşedintele ACRAFE, Marian Dobrilă. Raportul subliniază importanţa strategică a redobândirii autonomiei alimentare, autonomiei energetice şi impulsionării industriilor creative pentru România. El a mai spus că statul român ar trebui să-şi asume în următorul an posibilitatea pierderii a 400 milioane euro din fondurile structurale ca urmare a unei analize privind utilizarea banilor contractaţi prin fiecare program în parte.