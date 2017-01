Experimentul lui Cannestracci

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis au început cu dreptul ediţia 2006-2007 a Diviziei A1, una în care aşteptările tuturor - de la conducere la public - sînt maxime. Constanţa vrea primul titlu de campioană din istoria voleiului de la ţărmul mării, iar primul pas a fost deja făcut: Tomis a reuşit să învingă pe Universitatea Cluj cu 3-1, într-o partidă jucată în deplasare. Deşi erau consideraţi drept mari favoriţi pentru un succes cu 3-0, în faţa unei echipe care tocmai a promovat în prima divizie, jucătorii pregătiţi de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au cedat clujenilor un set, fapt explicat de antrenorul argentinian: "Sînt mulţumit pentru victorie, dar sînt conştient că mai avem mult de muncă. Azi (n.r. - sîmbătă) am făcut un experiment la 2-0 pentru noi: l-am schimbat pe Gontariu cu Erkan, jucătorul turc venit la Tomis de numai două zile. Probabil că altfel am fi cîştigat cu 3-0, dar trebuia să-l verific şi pe Erkan. Este un jucător bun, cu experienţă, însă mai are nevoie de multe antrenamente cu echipa ca să omogenizăm cît mai repede relaţiile de joc".

Constănţenii s-au bucurat cu măsură

După meci, atmosfera în tabăra constănţeană era liniştită şi lipsită de entuziasm, probabil datorită setului cedat unei formaţii destul de modeste. Jucătorii Tomisului s-au bucurat cu măsură, conştienţi că victoria de la Cluj trebuie urmată şi de un rezultat bun cu Dinamo. "După cum am spus şi înaintea meciului de la Cluj, n-a fost deloc uşor! Întotdeauna, cine joacă împotriva Constanţei se mobilizează ca să dea ce e mai bun. Orice început de drum e greu, dar bine că am cîştigat. Încet-încet, vom pune la punct ceea ce a fost greşit şi sperăm ca în derby-ul cu Dinamo să ieşim învingători", a declarat căpitanul echipei, Radu Began, apreciind că Erkan este un cîştig pentru Tomis, după ce va reuşi să se adapteze noilor săi coechipieri. În etapa viitoare, care va avea loc sîmbătă 30 septembrie, CVM Tomis va juca pe teren propriu cu Remat Zalău, de la ora 17.00. Va fi ultima repetiţie înaintea adevăratului examen al turului, meciul cu Dinamo, programat în etapa a treia, pe terenul bucureştenilor.