Experţi chemaţi să dea explicaţii în faţa instanţei

Magistraţii de la Curtea de Apel Constanţa au audiat, ieri, doi experţi contabili, în dosarul în care sînt judecaţi Epaminondas Bălinişteanu, fostul director Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihiatrică Techirghiol, Mioara Enache, contabila sanatoriului, şi Ianoş Gabor, patronul unei firme de construcţii din Turda. Experţii Lucian Viorel Ştefan şi Cristina Maftei le-au arătat judecătorilor cum au ajuns la sumele precizate în expertizele efectuate de ei, avînd în vedere că între cele două lucrări este o diferenţă de prejudiciu de 100.000 lei. „Eu am avut în vedere valoarea minimă a pieţei din acea perioadă pentru lucrările de construcţii!”, a declarat Cristina Maftei. Iar Lucian Viorel Ştefan a susţinut că el a luat în calcul valoarea lucrărilor pe piaţa neagră. Tot ieri, avocatul lui Ianoş Gabor a adus la cunoştinţă completului de judecată că cel pe care îl apăra a încetat din viaţă în urmă cu cîteva săptămîni, fapt confirmat de rudele lui Gabor. Pînă la termenul din 18 ianuarie, apăratorul a promis că va depune şi o copie după actul de deces al clientului său. În acest context, procesul va continua doar cu judecarea lui Bălinişteanu şi Enache. Potrivit rechizitoriului, Gabor a fost arestat în februarie 2003 sub acuzaţia de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. La rîndul lor, Bălinişteanu şi Enache sunt judecaţi pentru abuz în serviciu. Conform anchetatorilor, din iunie pînă în decembrie 2000, Gabor a obţinut ilegal 3,5 miliarde de lei vechi, acţionînd în caliate de administrator al AF „Gabor Ianoş“ SRL Turda. El a fost angajat de Bălinişteanu să efectueze reparaţii la clădirea sanatoriului şi a indus în eroare conducerea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol, prin prezentarea nereală a unor situaţii de lucrări întocmite în fals. Gabor este acuzat că ar fi umflat costurile lucrării şi ar fi modificat preţurile pe chitanţe. În realitate, el a cheltuit trei miliarde de lei vechi şi în acte figura suma de 6,5 miliarde de lei vechi. Bălinişteanu nu a verificat cu atenţie chitanţele lui Gabor, iar contabila Enache a aprobat avizele de lucrări aduse de Gabor. În prezent, procesul se află la a doua judecare şi este în faza de apel la Curtea de Apel Constanţa. Cei trei au contestat condamnarea lor după prima judecare a procesului: Bălinişteanu şi Enache cîte patru ani cu suspendare, iar Gabor patru ani cu executare.