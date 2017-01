Experţii OMT, neplăcut surprinşi de modul în care sînt administrate plajele

Cei patru experţi ai Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), care se ocupă de realizarea Master Planului 2007 pentru dezvoltarea turismului românesc, au ajuns, în weekend-ul trecut, pe litoralul românesc, unde s-au întîlnit cu autorităţile locale şi cu asociaţiile patronale din domeniu. Echipa OMT trebuie să elaboreze Master Planul, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), pînă la începutul lunii iulie, în acest scop deplasîndu-se în toate zonele de interes turistic din ţară. Vizita experţilor pe litoral a început la Crama Murfatlar, unde li s-a arătat cum se desfăşoară o degustare de vinuri pe care noi, şi a continuat la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, la terminalul de pasageri şi noua pistă ce va fi inaugurată oficial pe 15 aprilie. “Au aflat cu stupoare că numărul record de vizitatori care au venit pe litoralul românesc prin Aeroportul Mihail Kogălniceanu a fost de 840.000 de persoane, în 1979. Numărul turiştilor străini a scăzut însă drastic în 2006, cînd au fost înregistraţi doar 65.000 de pasageri străini, dintre care doar 49.000 au fost turişti”, a declarat preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), Regiunea Sud-Est, şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare şi Promovare Litoral, Corina Martin. Vizita de documentare a experţilor OMT a continuat în sudul litoralului, cu plajele şi structurile de primire din Mangalia, Limanu, 2 Mai şi Costineşti. Eforie Nord a fost inclusă în tur în calitate de destinaţie balneo, aici existînd un hotel care deţine un SPA cu proceduri medicale, unic pe litoralul românesc. Constanţa a fost următorul punct de interes pentru experţii OMT, unde au şi avut ocazia unui dejun cu preparate tradiţionale dobrogene. “Membrii delegaţiei au dorit să viziteze un hotel din oraş şi au fost foarte impresionaţi de faptul că, în urmă cu 15 ani, la Constanţa existau doar 2 hoteluri, iar astăzi sînt 20. În plus, le-am comunicat faptul că, în acest an, se vor deschide încă cinci hoteluri în oraş”, a spus Corina Martin. Delegaţia a vizitat şi terminalul de pasageri din port şi zona peninsulară. “Experţii au plecat de aici cu o impresie foarte bună pentru că s-au convins de faptul că există obiective turistice şi în oraş. În plus, li s-a vorbit şi despre obiectivele culturale din judeţ: Histria şi Adamclisi”, a specificat Martin. Vizita a continuat în staţiunea Mamaia, unde experţilor li s-au prezentat atît structurile de primire nou construite, care dispun de dotări ultra-moderne, cît şi hotelurile construite înainte de Revoluţie.

Primele concluzii ale experţilor OMT, pe 1 martie

În finalul vizitei, membrii delegaţiei au participat şi la o întrevedere cu reprezentanţii autorităţilor locale, asociaţiilor patronale din turismul de litoral. Cu această ocazie, hotelierii le-au explicat experţilor problemele cu care se confruntă, motivînd de ce pe litoralul românesc nu există aceleaşi condiţii şi preţuri ca pe litoralul bulgăresc. Hotelierii s-au plîns de faptul că nu au posibilitatea să îşi fidelizeze personalul, precum şi de faptul că TVA-ul din turism, care, în Bulgaria, este de 7% pentru toate serviciile aferente acestui domeniu, în România este de 9% la cazare şi de 19% pentru alimentaţie publică şi serviciile auxiliare. Un alt motiv de îngrijorare a hotelierilor este lipsa de interes a statului în a sprijini iniţiativele lor de modernizare a structurilor de primire, prin acordarea de facilităţi fiscale aşa cum se întîmplă în alte state europene. “Am adus la cunoştinţa experţilor OMT slaba comunicare şi coordonare între mediul profesional din turismul de litoral şi ministerul care ar fi trebuit să le coordonaze activitatea, dar care, practic, nu face nimic. I-am întrebat pe experţi dacă li se pare normal ca Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să repare, în plin sezon estival, căile ferate şi autostrada în acelaşi timp, blocînd accesul turiştilor spre mare?! În plus, deşi colindă ţara de cîteva săptămîni şi stau în permanenţă în compania reprezentanţilor ANT, experţii OMT nu erau la curent cu problemele plajelor. Ei au aflat aceste lucruri abia cînd au ajuns la Constanţa şi au fost foarte neplăcut surprinşi de faptul că plajele au fost luate de la hotelieri şi date în administrare unor alte firme private pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire”, a mai spus Corina Martin. Ea a adăugat că a constatat, cu surprindere, că şi pentru noua conducere a ANT, litoralul nu este o prioritate. “În continuare, litoralul nu este considerat un produs turistic important pentru România. Litoralul are de pierdut în faţa turismului montan, agroturismului şi mitului Dracula, care sînt considerate, de către ANT, mult mai importante. În plus, ANT a apreciat că este prea tîrziu pentru a fi demarată o campanie internaţională de promovare a turismului de litoral, lucru care i-a nemulţumit pe experţii OMT. Din această cauză le-am explicat membrilor delegaţiei că ne dorim descentralizarea activităţii turistice şi autonomie locală sau regională în acest domeniu”, a adăugat Martin. La întîlnire a participat şi directorul Direcţiei de Turism din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Aurelian Arghir, care a atras atenţia experţilor OMT asupra instabilităţii de la nivelul ANT, situaţie care a avut repercusiuni grave asupra sezonului estival 2006 şi asupra centralizării excesive. “Autorităţile locale nu beneficiază de autonomie şi nu sînt sprijinite de la centru pentru a-şi realiza proiectele. Sînt multe proiecte stopate de la Bucureşti. Cu toate acestea, am reuşit să asigurăm promovare externă a obiectivelor turistice din judeţ cu ajutorul a peste 100.000 de pliante şi a unor filme de prezentare. La nivelul CJC există, încă din 2005, o strategie de dezvoltare a turismului, care vizează reabilitarea infrastructurii din apropierea obiectivelor turistice din judeţ. În plus, anul trecut am finalizat reabilitarea cetăţii Histria, iar în acest an avem în plan modernizarea obiectivelor turistice de la Adamclisi”, a declarat Arghir. Primele concluzii ale vizitelor experţilor OMT vor fi prezentate pe 1 martie, la Bucureşti, la întrunirea comitetului de lucru pe ţară pentru elaborarea Master Planului 2007.