Expertiză medico-legală în cazul adolescentei fugare

Adolescenta din Sibioara care a fugit de acasă săptămâna trecută, acuzând că a fost bătută şi agresată sexual de tatăl vitreg, a fost supusă, ieri, unei expertize medico-legale. Poliţiştii Secţiei 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au însoţit-o pe Maria Paraschiva Ursu, de 14 ani, la Serviciul de Medicină Legală Constanţa. În urma examinării, legiştii au concluzionat, preliminar, că adolescenta prezintă un himen integru, adică este virgină, iar pe corp s-au constatat semne restante (vechi) ale unor leziuni traumatice care ar fi putut fi produse în urmă cu unul sau doi ani prin lovire „cu sau de corp dur ori cu un corp tăietor-înţepător, al căror mecanism nu poate fi precizat şi care au necesitat 8-9 zile îngrijiri medicale de la data producerii“. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că Maria Paraschiva Ursu va fi programată pentru o examinare de specialitate în vederea stabilirii discernământului. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate de adolescentă.

GĂSITĂ DE UN TAXIMETRIST „Miercuri seară (24 aprilie), în zona popasului Cişmea, din apropiere de Ovidiu, mi-a sărit o fată în faţa maşinii. Am tras brusc stânga de volan şi am reuşit să o evit. Era foarte speriată. Mi s-a făcut milă de ea şi am luat-o cu mine acasă, unde i-am dat de mâncare şi am lăsat-o să doarmă. Mi-a spus că îi este frică să se întoarcă acasă pentru că părinţii o bat, o înţeapă cu vârful cuţitului în mână şi nu îi dau de mâncare“, a povestit taximetristul care a găsit-o pe Maria, Sali Gazi. Adolescenta a fost preluată de reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Fata a refuzat să se întoarcă în sânul familiei invocând faptul că a fost agresată de aceştia. Din această cauză, a fost luată măsura internării acesteia într-un centru de plasament. Sunt suspiciuni că fata ar fi fost agresată fizic şi abuzată sexual, iar în acest sens aşteptăm concluziile finale ale anchetatorilor“, a declarat directorul adjunct al DGASPC Constanţa, Mihaela Ristea.

A FURAT BANI DIN CASĂ Mama adolescentei le-a declarat anchetatorilor că Maria a fugit de acasă în momentul în care a ameninţat-o că va chema poliţia dacă nu recunoaşte că i-a furat bani din portofel. „Mi-a luat 60 de lei din portofel. I-am zis să recunoască. Am întrebat-o dacă ea a luat banii dar a zis că nu. I-am spus că dacă nu îmi spune adevărul, o să dau telefon la poliţie. Seara, după ce am adormit copiii, a zis că se duce afară la toaletă. Am stat eu vreo jumătate de oră şi când m-am dus s-o caut nu am mai găsit-o. Am anunţat poliţia, vineri dimineaţă, pentru că, joi, fusese văzută în sat şi am zis că poate o găsesc, că poate vine acasă“, spunea, vinerea trecută, Daniela Ursu, mama adolescentei fugite. În faţa acuzaţiilor făcute de fiica ei, femeia a susţinut că nu ar fi bătut-o. „Nu am ţinut-o flămândă. Nu am bătut-o. Eu doar mai ţip la ei. Ăsta este adevărul“, a spus mama fetei. Totodată, Daniela Ursu a adăugat că Maria a fost adoptată la vârsta de doi ani, pentru că ea nu putea avea copii cu fostul soţ.