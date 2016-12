Expertiză tehnică în cazul accidentului de la Topraisar

Poliţiştii continuă cercetările în cazul tragediei rutiere care a avut loc duminică, la ieşirea din comuna constănţeană Topraisar. „Pneul stânga faţă al autotrenului va fi supus unei expertize, pe baza căreia se va stabili de ce a explodat. Acest aspect trebuie să fie lămurit în primul rând”, a declarat cms. şef Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Amintim că o persoană a murit şi alte patru au fost rănite într-un tragic accident rutier petrecut duminică, la ieşirea din comuna constănţeană Topraisar. Potrivit poliţiştilor, Viorel Creţu a condus pe Drumul Naţional 38 (Constanţa - Negru Vodă), dinspre oraşul Negru Vodă către localitatea Moviliţa, un autotren marca Scania. Ajuns la ieşirea din comuna Topraisar, spun anchetatorii, pneul stânga faţă al tirului a făcut explozie. În secundele următoare, şoferul a scăpat de sub control mastodontul, care a pătruns pe contrasens şi a izbit în plin un autoturism marca Opel, cu numărul de înmatriculare CT 84 KLU, care circula regulamentar. În urma coliziunii, un pasager aflat pe bancheta din spate a Opelului a murit pe loc, chiar sub ochii fiului său, în vârstă de trei ani, care se afla lângă el. Băieţelul, două femei aflate la bord şi şoferul Opelului au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Pentru scoaterea conducătorului auto şi a pasagerului din spatele său dintre fiarele contorsionate ale maşinii a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. „Mi-a explodat cauciucul şi nu am mai putut să controlez tirul. Am încercat să virez ca să evit impactul, dar nu am mai avut ce să fac”, a povestit Viorel Creţu. Poliţiştii l-au testat pe bărbat cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ.