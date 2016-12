Expertize medico-legale făcute pe datorie

Au dat răspunsuri care au trimis în spatele gratiilor zeci de criminali şi au ajutat ca adevăruri ascunse să iasă la suprafaţă şi să îi pedepsească pe cei care au încălcat legea. Deşi şi-au făcut datoria, medicii legişti constănţeni riscă să rămână pe drumuri după ce în contul instituţiei nu a mai intrat niciun ban de câteva luni bune. Reprezentanţii Serviciului de Medicină Legală (SML) Constanţa spun că instituţia nu mai poate face achiziţii şi că sunt nevoiţi să facă disponibilizări din cauza datoriilor neplătite. În fruntea listei datornicilor se află Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. „În ultimul an s-au adunat multe datorii din partea IPJ Constanţa către noi. Datoriile ajung la 300.000 lei. Au mai fost situaţii de acest gen, dar de data aceasta şi noi avem datorii mari în ceea ce priveşte plata utilităţilor. Aceste contracte sunt încheiate de spital, iar neplata lor ar putea duce la blocarea conturilor spitalului şi la întreruperea activităţii în alte secţii. Am făcut demersuri repetate la IPJ Constanţa şi am avut parte de toată înţelegerea din partea inspectorului şef şi prin demersurile dumnealui am reuşit să recuperăm 32.000 de lei. Am făcut demersuri şi la Poliţia Română, de unde am primit însă un răspuns care ne-a nemulţumit. Au spus că bugetul Ministerului Afacerilor Interne este unul de austeritate şi că nu ne vor putea plăti curând aceste datorii“, a declarat directorul SML Constanţa, dr. Mihai Onciu. Reprezentanţii SML Constanţa spun că, din cauza întârzierii plăţilor, s-a intrat într-un cerc vicios şi că mai multe dosare penale stau pe loc din lipsa probelor medico-legale.

DISPONIBILIZĂRI Din cauza lipsei banilor, reprezentanţii SML Constanţa nu exclud posibilitatea ca în scurt timp să fie nevoiţi să oprească lucrul. „Dacă nu primim bani, riscăm ca în curând activitarea medico-legală să fie întrerupă. Chiar în acest moment mai avem reactivi şi truse de recoltare pentru stabilirea alcoolemiei pentru mai puţin de o lună. Noi cumpărăm aceste produse cu banii jos, pentru că furnizorii nu ne creditează pe timp îndelungat. Pentru că nu avem bani, având în vedere că noi ne autofinanţăm, a trebuit să luăm nişte măsuri nepopulare, în sensul că a trebuit să disponibilizăm doi oameni de care aveam nevoie. În virtutea bunelor relaţii cu IPJ Constanţa, continuăm să dăm rezultate pentru dosarele urgente, pe datorie“, a subliniat dr. Mihai Onciu.

SOLICITĂRI DE PLATĂ Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că au făcut toate demersurile pentru a-şi achita datoriile către SML Constanţa. „La finele anului trecut, IPJ Constanţa a achitat către SML Constanţa toate datoriile aferente anului 2012, intrând în anul 2013 fără datorii către acest serviciu. În cursul lunii aprilie, IPJ Constanţa a achitat o parte din sumele datorate, respectiv 32.000 de lei, urmând ca în funcţie de bugetul alocat lunii mai, să fie achitate şi alte datorii“, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, insp. pp. Carmen Şerbănescu. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că, pentru luna mai, au solicitat ministerului de resort, 190.026 de lei pentru plata expertizelor medico-legale, dintre care 7.633 de lei pentru achitarea unor facturi către Institutul Naţional de Medicină Legală ”Mina Minovici” din Bucureşti şi 182.393 de lei pentru achitare facturilor către SML Constanţa.