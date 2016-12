Explicații puerile despre eșecul naționalei României la EURO 2016

La o săptămână distanță de la eliminarea rușinoasă a naționalei României de la EURO 2016, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a susținut luni o conferință de presă în care ar fi trebuit să prezinte o analiză a celor întâmplate în Franța. În schimb, conducătorul fotbalului românesc s-a mărginit să dea niște explicații jenante, să acuze pe toată lumea că dorește răul naționalei și a prezentat niște proiecte fanteziste pentru viitor. „FRF a abordat această campanie de calificare şi acest turneu final într-un mod profesionist. Nu cred că cineva poate să invoce faptul că administraţia Federaţiei nu a pus la dispoziţie toate condiţiile. Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru ca naţionala să aibă cele mai bune condiţii. Responsabilitatea rezultatelor este a echipei tehnice, nu a FRF. După discuţiile cu fiecare dintre cei patru tehnicieni şi fiecare dintre jucători, toţi şi-au dorit victoria. Din păcate, nu s-a putut mai mult. Nu dorinţa a fost cea care ne-a lipsit la acest EURO, a fost vorba de neputinţă. Prima cauză este oboseala acumulată după jocurile cu Franța și Elveția. Fotbaliștii nu mai sunt obișnuiți să joace două sau trei meciuri, într-o perioadă scurtă de timp. Apoi, ei nu au prezențe în meciuri de cupe europene, adică Champions League și Europa League. Se ştie că jucătorii României nu mai erau capabili fizic încă de la al doilea meci, darămite al treilea. Jucătorii noştri nu mai au rutina de a juca meci de meci, nu-i mai regăsim în competiţiile europene, nu mai joacă la echipele lor de club. Acest eşec, faptul că nu am ieşit din grupe, nu mă surprinde, sincer. Este răul cel mai mic care ni se putea întâmpla. Este mai ales o oportunitate să ne poziţionăm pe un parcurs bun, pe termen lung. Din nefericire, aceşti jucători au circumstanţe. Fotbalul românesc le-a oferit foarte puţin: metode de pregătire, infrastructură. Mi s-a confirmat o falie între Occident şi restul Europei, o falie pe care am găsit-o la nivelul primelor ligi. Nu vreau ca România să rămână la periferie. Din acest motiv, mă voi bate pentru a intra în acea reconstrucţie pe care am demarat-o acum doi ani de zile. Am întocmit un set de soluţii pe care le aveam în vedere şi care nu mai pot fi amânate. Vom ataca problemele de la nivelul Ligii 1, mai ales insolvenţa. Echipele aflate în insolvenţă să nu mai evolueze în Cupa României, în play-off, să fie depunctate şi apoi retrogradate. Tot profitul din vânzarea biletelor pentru partidele din preliminarii se va duce în proiecte de investiţii. La jumătatea lunii iulie, va avea loc o şedinţă a Comitetului Executiv”, a spus Burleanu.

VINE UN NOU SELECȚIONER!

Președintele FRF a anunțat că Anghel Iordănescu nu va mai continua pe banca tehnică a naționalei, iar noul selecționer va fi desemnat până la 10 iulie. „Până la finalul Campionatului European, vom anunţa noul selecţioner. Îi mulţumesc lui Anghel Iordănescu pentru că şi-a asumat responsabilitatea, că ne-a calificat la acest turneu final. Am avut o discuţie cu domnul Iordănescu, doresc să rămână în cadrul Federaţiei. Vom analiza ce poziţie va ocupa. Cosmin Olăroiu nu va putea accepta propunerea noastră, având în vedere că are un contract important. Ne dorim un antrenor cu peste zece de ani de experienţă la nivel înalt, să fi câştigat trofee, să aibă autoritate şi să fie motivat să ducă România la un Campionat Mondial. Nu ne aşteaptă o campanie de calificare deloc uşoară. Polonia şi Danemarca sunt echipe foarte puternice. Suntem deschişi ambelor variante, de antrenor străin şi român. Acum discutăm cu mai mulţi antrenori. Pot să spun că nu voi accepta ca noul selecţioner să antreneze şi o echipă de club”, a explicat Burleanu.

