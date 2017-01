Explicațiile directorilor despre eșecul de la Bacalaureat!

Rezultatele la Bacalaureat radiografiază în fiecare an starea în care se află învățământul românesc, mai ales din mediul rural, unde întâlnim de mai mulți ani unități școlare care obțin o rată de promovare de 0% după Bac. În județul Constanța, în ultimii ani avem câteva licee care nu reușesc să aibă nici măcar un absolvent care să fi promovat Bacalaureatul.

Rezultatele la Bacalaureat radiografiază în fiecare an starea în care se află învățământul românesc, mai ales din mediul rural, unde întâlnim de mai mulți ani unități școlare care obțin o rată de promovare de 0% după Bac. În județul Constanța, în ultimii ani avem câteva licee care nu reușesc să aibă nici măcar un absolvent care să fi promovat Bacalaureatul cum sunt: Liceul Tehnologic ”Radu Prișcu” din Dobromir, Liceul Tehnologic ”Nicolae Istrățoiu” din Deleni, Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna sau Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” din localitatea Mihai Viteazu.

DIRECTORI DE NEGĂSIT ÎN UNELE LICEE CU 0 PROMOVAȚI

Cu toate că, în fiecare an, conducerea liceelor susține că lucrează cu elevii suplimentar pentru a le oferi șansa să promoveze examenul maturității, rezultatele întârzie să apară, așa că ne lovim an de an de aceleași licee codașe. Am încercat să discutăm și în acest an cu directorii liceelor, însă această intenție s-a dovedit a fi un fel de misiune imposibilă, pentru că unii dintre ei au fost atât de prinși în treburi încât nu au fost disponibili nici măcar câteva minute la telefon, deși i-am căutat de dimineață și până spre ora prânzului.

NICIUN CANDIDAT DIN PROMOȚIA 2015 - 2016 DIN CUMPĂNA NU S-A ÎNSCRIS LA BAC

Directorul Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, prof. Daniela Cristea, susține că, în această sesiune de Bacalaureat, niciun elev din promoția curentă de absolvenți (adică 6 elevi) nu s-a înscris la Bac, întrucât nu s-au considerat pregătiți, având în vedere rezultatele de la simulări. ”Am avut doar 2 candidați din seriile anterioare, o elevă care a dat de 5 ori examenul, care spunea că s-a pregătit, dar se pare că nu suficient, și încă o tânără care nu s-a prezentat la examen. În promoția curentă, doar 6 elevi au absolvit 12 clase, însă niciunul nu s-a înscris la Bacalaureat”, a declarat pentru ”Telegraf” directorul liceului. Aceasta a precizat că tinerii sunt elevi care au intrat la liceu cu medii foarte mici, care, deși s-a lucrat suplimentar cu ei în cursul acestui an școlar, nu au reușit să acumuleze suficiente cunoștințe pentru a promova. ”Noi continuăm să facem pregătire în această vară pentru ca elevii să se înscrie în sesiunea august - septembrie la Bacalaureat. Am început să lucrăm din acest an școlar și cu elevii de clasa a XI-a și de la anul vom începe din clasa a IX-a pregătire intensă pentru Bac, ca să obținem rată de promovare mai mare”, a completat directorul. Prof. Cristea a explicat și faptul că apropierea de Constanța îi atrage pe elevii cu medii mari la gimnaziu către liceele din municipiu, așa că în Cumpăna mai rămân doar elevii cu situații familiale mai dificile și cu rezultate mai modeste la școală.

ELEVII DIN DOBROMIR, FĂRĂ SPERANȚE DE VIITOR ȘI FĂRĂ PROFESORI PREGĂTIȚI

Dacă apropierea de Constanța îi determină pe unii elevi să plece din localitățile lor natale, pe alții, depărtarea de orașele mari îi demotivează să mai învețe. Directorul Liceului Tehnologic ”Radu Prișcu” din Dobromir, prof. Daniel Stroe, susține că mulți tineri sunt dezinteresați să mai promoveze Bacalaureatul, știind că nu au unde să se angajeze în zonă și că nici la oraș nu vor avea șanse prea mari să obțină un loc de muncă plătit suficient cât să se poată întreține singuri. ”Mulți preferă să lucreze în străinătate, în tot felul de poziții, unii poate la negru, alții ca necalificați, și nu au nevoie de diploma de Bacalaureat. În plus, ne confruntăm și cu familii dezinteresate care nu vin în sprijinul școlii, al diriginților, pentru ca împreună cu aceștia să găsim acele priorități din viețile copiilor lor”, a declarat pentru ”Telegraf” directorul liceului din Dobromir. O altă problemă importantă în Dobromir este faptul că școala se confruntă cu o lipsă a personalului calificat. ”Avem cadre didactice calificate la grădiniță și ciclul primar, dar de la gimnaziu nu mai avem calificați. Este greu să lucrăm în fiecare an cu alți profesori, suplinitori necalificați, și din această cauză nici nu putem să observăm evoluția copiilor, când profesorii sunt mai mult sau mai puțin pregătiți. Avem și câțiva profesori pensionari, ne-am bucura dacă ar fi mai mulți profesori calificați pensionari, pentru că am avea experiența lor de ani la catedră”, a explicat directorul. Acesta consideră că rata de promovare la Bacalaureat ar putea fi mai mare dacă familia și comunitatea s-ar implica mai mult în viața tinerilor. Din cei 16 absolvenți care au terminat cu greu 12 clase în acest an, doar 9 candidați s-au înscris la Bacalaureat, niciunul aparținând promoțiilor anterioare.

Aproape 1.800 de candidați la diploma de Bac au fost nemulțumiți de rezultatele primite la disciplinele de concurs și au depus contestații. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, au fost depuse 1.731 de contestații: 660 la Limba și literatura română, 404 la Matematică, 113 la Biologie vegetală și animală, 104 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, 87 la Geografie, 71 la Logică, argumentare și comunicare, 44 la Fizică, 17 la Sociologie, 14 la Informatică, 13 la Chimie și la Psihologie și 5 la Economie. Contestațiile vor fi rezolvate în perioada 13 - 15 iulie 2016, urmând ca pe 16 iulie să se afișeze rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2016.