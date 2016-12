Explozia dintr-un bloc din Târgu Mureș, provocată de un locatar care s-a branșat ilegal la gaz

Un locatar al blocului din Târgu Mureş unde sâmbătă a avut loc explozia soldată cu rănirea unei femei şi a unui copil a fost reţinut, anchetatorii stabilind că deflagrația s-a produs după ce acesta s-a branșat ilegal la instalaţia de gaz metan, care fusese dezafectată de E. On Gaz, rupând sigiliul. Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Poliţia Judeţeană Mureş, poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus, duminică, reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat în vârstă de 47 de ani, suspectat de "distrugere prin explozie şi vătămare corporală din culpă", în urma deflagraţiei produse sâmbătă dimineaţă într-un bloc de pe strada Cisnădiei din Târgu Mureş. "În urma activităţilor de cercetare la faţa locului a fost identificat un bărbat de 47 de ani, care locuia în blocul afectat de explozie și care s-a branşat în mod ilegal la vechea instalaţie de gaz dezafectată de E. On Gaz, rupând sigiliul aplicat. În urma acţiunii de sustragere de gaz metan, săvârşită de bărbatul în cauză, gazul metan s-a propagat spre apartamentul unde a avut loc explozia, pe fondul unor lucrări făcute în mod defectuos de proprietarii acelui apartament şi s-a produs explozia", spun reprezentanții Poliției Mureș. Conform acestora, în urma exploziei la fața locului au mers o echipă de pompieri şi poliţişti, echipe de intervenţie de la E. On Gaz şi Electrica Mureş, plus un expert de la Inspectoratul de Stat în Construcţii. Aceştia au constatat că unul dintre pereţii exteriori ai apartamentului unde a avut loc deflagraţia s-a părbușit, iar alte cinci apartamente din bloc au suferit distrugeri. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Mureş, Andreea Pop, a precizat că până în acest moment nu s-a făcut propunere de arestare preventivă a bărbatului, care locuia tot la etajul al patrulea, unde este şi apartamentul în care a avut loc explozia.