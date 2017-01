Explozia unui pneu era să curme trei vieţi

Viaţa a trei persoane aflate într-un microbuz de transport marfă a fost pusă în pericol, ieri, după ce un pneu a făcut explozie, iar maşina, scăpată de sub control, a intrat într-un tir şi a poi a ricoşat într-o Dacie. Agenţii Serviciului Poliţiei Rutiere, care anchetează acest caz, spun că Marian Constantin Silişteanu, de 39 de ani, şoferul unui microbuz marca Iveco, înmatriculat DB 06 BXB, încărcat cu varză, se deplasa în localitatea Valu lui Traian şi, ajuns în centru, a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit violent de un tir, înmatriculat CT 30 BNM, după care a ricoşat într-o Dacie, cu numărul CT 71 XXX, ambele maşini fiind parcate. Martorii povestesc că microbuzul venea cu viteză şi, la un moment dat, şoferul a pierdut controlul maşinii. „Am avut explozie pe faţă, am tras de volan stînga, am lovit un tir şi m-am oprit în spatele unei Dacii”, a declarat Marian Constantin Silişteanu. În microbuz, alături de şofer, se mai aflau soţia şi copilul lor, care a rămas prins între fiarele maşinii. Micuţul a fost scos din microbuz de un echipaj de la descarcerare şi transportat cu o ambulanţă la spital. În tirul parcat se aflau două persoane, şoferul şi Vasile Cicodeică, un pasager ce ocupa locul din dreapta. Acesta din urmă a fost prins între bord şi scaun, dar rănile suferite nu au necesitat internarea. Agenţii de poliţie sosiţi la locul accidentului l-au testat pe şoferul microbuzului cu aparatul Drager, care a arătat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii de la circulaţie continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.