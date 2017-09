EXPLOZIE la LONDRA! Panică și multiple victime!

Este panică în Londra, după ce o explozie a avut loc la o stație de metrou din Londra. Poliţia investighează un ”incident” la bordul unei garnituri de metrou District Line, la Parsons Green, în sud-vestul Londrei, scrie BBC News. Mai multe persoane au fost rănite în zona Parsons Green, din sudul Londrei. Echipele de salvare au ajuns la fața locului. Martorii spun că după explozie, oamenii au început să țipe și să alerge panicați prin tren. Autoritățile anunță că trenurile sunt oprite între Earls Court și Wimbledon.

Premierul britanic Theresa May urma să prezideze o reuniune a Comitetului de urgenţă al Guvernului, în urma incendiului de la metroul din Londra pe care poliţia l-a catalogat drept un incident terorist, relatează The Associated Press.