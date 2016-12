Explozie la New York! Mai multe persoane au fost rănite!

Cel puţin 29 de persoane au fost rănite după ce o bombă artizanală a explodat în zona Manhattan din oraşul american New York, autorităţile descoperind ulterior încă un dispozitiv exploziv.

Explozia a avut loc în zona Chelsea din cartierul Manhattan, informează cotidianul USA Today. Potrivit CBC News, deflagraţia s-a produs sâmbătă la ora 20.30 (duminică, 3.30, ora României), pe strada West 23 din zona Chelsea, într-un container de gunoi.

Autorităţile suspectează că este vorba de o deflagraţie produsă de un dispozitiv artizanal. Potrivit CNN, în apropiere a fost descoperit încă un dispozitiv exploziv improvizat.

"Nu a existat nicio ameninţare specifică credibilă asupra oraşului New York din partea vreunei organizaţii teroriste", a declarat primarul Bill de Blasio.

"Cu toate acestea, credem că acest incident este un act intenţionat. Vreau să îi asigur pe toţi locuitorii oraşului că Poliţia şi serviciile de securitate sunt în alertă totală", a subliniat primarul.

După incident, Poliţia şi Serviciul pentru combaterea terorismului au demarat o serie de operaţiuni în metropola americană, descoperind încă un dispozitiv improvizat neexplodat - un recipient de gătit asamblat cu substanţe explozive şi cuie.

Şeful Poliţiei din New York, James O’Neill, a anunţat că anchetatorii exclud posibilitatea unei explozii provocate de o scurgere de gaz. Atacul nu a fost revendicat.

Într-un alt incident, produs sâmbătă la prânz, un dispozitiv improvizat a explodat într-o staţiune din statul american New Jersey, înaintea unui eveniment sportiv militar, dar nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a avut loc în zona Seaside Park, în statul New Jersey, înaintea unui concurs sportiv al Forţelor navale americane. Staţiunea Seaside Park se află la circa 100 de kilometri sud de oraşul New York.