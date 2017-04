Explozie nimicitoare la metrou, în St. Petersburg. Mai mulți morţi şi răniţi

O puternică explozie a avut loc luni, după prânz, la metroul din St. Petersburg, al doilea oraş ca mărime din Rusia. Informaţiile sunt încă destul de confuze, dar se vorbeşte despre morţi şi răniţi. "Explozia a avut loc în staţia de metrou Sennaya Ploşcead, mai multe persoane fiind rănite", a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate din Sankt-Petersburg, citat de site-ul agenţiei Tass. În staţia de metrou se poate observa fum dens în urma deflagraţiei. Conform unor surse citate de presa rusă, mai multe persoane au fost rănite.

Deocamdată, nu este clar dacă a fost un atac terorist sau este vorba de o explozie accidentală.

CEL PUŢIN ZECE MORŢI ÎN EXPLOZIA DE LA SANKT-PETERSBURG

Cel puţin zece persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite în explozia produsă luni într-un staţie de metrou din oraşul rus Sankt-Petersburg, afirmă surse citate de site-ul Life News.

Conform unor surse, de fapt ar fi avut loc două explozii, produse în două vagoane ale unui tren de metrou.

PRIMA REACȚIE A LUI VLADIMIR PUTIN

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că autorităţile de la Moscova iau în calcul toate ipotezele, inclusiv terorismul, în exploziile produse în cursul zilei în metroul din Sankt-Petersburg, cel de-al doilea oraş al Rusiei, soldate cu moartea a 10 persoane, informează Reuters, citat de stiripesurse.ro.

Există morţi şi răniţi la Sankt Petersburg, a declarat Putin, care a transmis condoleanţe şi a anunţat că a vorbit deja cu şefii serviciilor de securitate. Şeful statului rus a menţionat că deocamdată nu este clar ce anume a provocat 'incidentul' şi că autorităţile încearcă să stabilească cauzele.

AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN RUSIA, APEL CĂTRE ROMÂNII DIN SANKT PETERSBURG

Cel puțin 10 oameni au murit, iar peste 50 sunt răniți în urma a două explozii la metroul din Sankt Petersburg. Ambasadorul României în Federația Rusă, Vasile Soare, a făcut un apel la românii din Sankt Petersburg să anunțe dacă au vreo informații despre conaționali care s-ar fi aflat printre victimele exploziilor, potrivit stiripesurse.ro.

”Sper ca sunteti bine, voi, romanii din SPetersburg si nu a fost nimeni in acel tren si nici in statiile de metrou. Daca Doamne fereste de ceva anuntati Ambasada-pe mine personal, Consulatul din SP. Rog sa urmariti ce s-a intamplat si eventuale evolutii. Vasile Soare, Ambasador Ro in F.Rusa.”, e mesajul oficialului român.