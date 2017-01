Explozie pe piaţa telecomunicaţiilor

Potrivit datelor furnizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC), numărul de conexiuni care oferă posibilitatea de a accesa serviciile de acces la Internet în bandă largă a crescut cu 60 % în primul semestru al anului 2006 la aproape 1,2 milioane utilizatori în condiţiile în care în decembrie 2005, se înregistrau doar 750.000 de conexiuni. Specialiştii afirmă că sectorul Internetului de mare viteză continuă fie un segment lider al creşterii pieţei româneşti de comunicaţii electronice. La sfîrşitul anului trecut, cu o rată de penetrare a serviciilor de acces la Internet broadband de 3,46%, puteam afirma că România are cea mai mare rată de penetrare a accesului la Internet în bandă largă din Europa de Sud-Est, mult peste media regiunii, care se situa în jurul a 1,6%. Şase luni mai tîrziu, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet în bandă largă în România a ajuns la 5,5%. Această explozie de oferte de pe piaţa de servicii de acces la Internet este explicată şi de numărul tot mai mare de furnizori de Internet, peste 1 100 la jumătatea acestui an, cu 17% mai mulţi decît la sfîrşitul anului trecut. Aceeaşi tendinţă ascendentă se înregistrează şi pe piaţa de telefonie fixă, unde numărul de linii de acces, atît prin intermediul reţelelor proprii, cît şi prin reţelele altor persoane a ajuns, la sfîrşitul primului semestru, la peste 4,42 milioane, faţă de 4,391 milioane la sfîrşitul anului trecut. În tot acest timp, piaţa de telefonie mobilă şi-a menţinut ritmul de creştere, numărul de utilizatori ai acestor servicii fiind, la jumătatea acestui an, de aprox. 14,9 milioane faţă de 13 milioane la 31 decembrie 2005.