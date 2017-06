Explozii într-un cartier din Manchester

Locuitorii din cartierul Moss Side din sudul Manchesterului, zonă în care locuia și Salman Abedi, au auzit duminică o serie de explozii. Polițiștii au reținut un bărbat de 25 de ani despre care se crede că ar fi avut legături cu atacatorul de la Manchester Arena. Un bărbat de 25 de ani a fost arestat în apropierea stadionului Old Trafford, au anunțat polițiștii din Manchester. Arestarea a avut loc la scurt timp după ce forțele de ordine au descins la o adresă din Moss Side, acolo unde locuitorii au anunțat că au auzit o serie de explozii. O persoană care locuiește în zonă a scris pe Twitter că s-a auzit o explozie în zona străzilor Quantock și Selworth Road cu puțin timp înainte de ora locală 14 (16 ora României). Alți locatari au spus că au auzit o bubuitură puternică (posibil o explozie controlată) după ce polițiștii au blocat accesul pe strada Quantock. "Eram în bucătărie, pregăteam masa când am auzit o bubuitură puternică. M-am uitat pe geam și în stradă erau polițiști înarmați și militari. Zgomotul a fost foarte puternic. Am crezut că este o bombă, dar presupun că de fapt a fost o grnadă de semnalizare. A fost atât de gălăgioasă încât părea a fi o bombă. Erau în jur de 12 soldați, șase în fața casei și alți șase în spate și în jur de 50 de polițiști. Unii erau înarmați și alții nu. Încă se află în casă și fac percheziții", a povestit tephen Cawley, pentru Mail Online.

Mai mulți polițiști cu câini au interzis locuitorilor să intre pe această stradă. 12 persoane se află în custodia poliției la aproape o săptămână după atacul de la Manchester Arena, iar ministrul de Interne Amber Rudd declarat că este posibil ca o parte dintre membrii rețelei din care făcea parte Salman Abedi să fie încă în libertate.

Cel puțin 22 oameni au murit și peste 100 au fost răniți, în urma unor explozii care au avut loc luni seara, la finalul unui concert susținut de Ariana Grande pe Manchester Arena, cea mai mare sală de concerte acoperită din Europa. Atacul, terorist sinucigaș a avut loc în foaierul clădirii.