Exploziv! Ce spune patronul clubului Colectiv despre tragedie

La aproape doi ani de la tragedia care a marcat România, cu peste 60 de tineri care au murit în chinuri groaznice, arşi de vii, patronul clubului Colectiv a decis că este timpul să vorbească despre aceste lucruri. Potrivit evz.ro, acesta a mărturisit că nu ar putea niciodată să compare suferinţa lui cu cea a „oamenilor care şi-au pierdut rudele în tragedia de la Colectiv”, scrie „Cancan“. „Nu aş putea niciodată să compar ce mi se întâmplă mie cu suferinţa oamenilor care şi-au pierdut rudele în tragedia de la Colectiv. Eram în Bucureşti, am aflat de la cei doi asociaţi ai mei şi de la unul dintre angajaţi, care m-au sunat şi mi-au spus ce se întâmplă. Nu ştiu cum să vă spun... Consider că este ofensator pentru victime să vorbesc despre ce mi s-a întâmplat mie. Pentru că orice mi s-a întâmplat mie şi orice mi se va întâmpla de acum încolo este incomparabil cu suferinţa lor. Da, asta este sintagma pe care toată lumea o are în cap atunci când se gândeşte la noi, la patroni. Vreau să vă arăt declaraţia domnului Suto, administratorul societăţii, care spune în faţa procurorilor: „valoarea totală a lucrărilor pe care le-am executat aferente amenajărilor se ridică la suma de 64.000 de lei cu TVA, achitată integral de client”. Eu nu consider sub nicio formă că aceste lucrări au fost ieftine. De doi ani de zile toată lumea vorbeşte de 400 de oameni. În expertiza Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în urma vizionărilor imaginilor de pe camerele de supraveghere, se constată un număr între 270 şi 290. Cred că am partea mea de responsabilitate în toată tragedia asta. Şi mai cred că, dacă lucrurile se opresc cumva în stadiul ăsta în care s-a ajuns după doi ani, nu se va şti niciodată adevărul”, a declarat Costin Mincu.