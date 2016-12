Exportul de energie electrică al României, în creştere

Exportul de energie electrică al României a fost de 1,999 miliarde KWh, în primele şapte luni ale acestui an, în creştere cu 1,1 miliarde KWh, respectiv cu 122,4%, faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 30,461 miliarde KWh, cu 4% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului 2010. Iluminatul public a înregistrat o scădere cu 14,8%, iar consumul populaţiei a crescut cu 3%. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a depăşit uşor 4 miliarde KWh, în creştere cu 123,7 milioane KWh, respectiv cu 3,2%. Resursele de energie electrică au fost de 36,470 miliarde KWh, în creştere cu 2,402 miliarde KWh (+7,1%) faţă de perioada corespunzătoare a anului 2010. Creşterea resursei de energie electrică s-a datorat în principal creşterii producţiei cu 2,585 miliarde KWh (+7,7%). Producţia din termocentrale a fost de 18,399 miliarde KWh, în creştere cu 2,921 miliarde KWh (+18,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 10,641 miliarde KWh, în scădere cu 1,013 miliarde kWh (-8,7%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 6,672 miliarde KWh în creştere cu 234,9 milioane kWh (+3,6%). În primele şapte luni din acest an, producţia din centralele electrice eoliene a fost de 441,8 milioane KWh, în creştere cu 440,4 milioane KWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Resursele de energie primară au crescut cu 5,5% iar cele de energie electrică au crescut cu 7,1% în primele şapte luni ale acestui an faţă de perioada similară a anului trecut. Principalele resurse de energie primară au totalizat 20,56 milioane tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1,066 milioane tep faţă de perioada ianuarie - iulie 2010. Producţia internă a însumat 13,638 milioane tep, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 6,923 milioane tep, în creştere cu 8,3%.