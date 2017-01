Exportul de ovine al României, mai mic cu 30% în 2009

Exportul de ovine al României se va diminua cu 30% în acest an comparativ cu 2008, din cauza puterii scăzute de cumpărare şi a preţurilor mari practicate de fermierii români, a declarat preşedintele Patronatului Crescătorilor şi Exportatorilor Români de Ovine (PACERO), Mihai Dumitriu. Anul trecut, România a exportat aproximativ 2,5 milioane capete de ovine. Potrivit reprezentantului PACERO, încă din primele opt luni ale acestui an se observă o diminuare a nivelului exportului cu 30%. „La fel ca şi alte sectoare, şi exportul de ovine este afectat de criza economică şi, implicit, de puterea redusă de cumpărare. În plus, ne confrunăm şi cu atitudinea anormală a producătorilor români care vînd animalele mai scump decît în majoritatea ţărilor din Europa. În aceste condiţii, inconştienţa lor ne face să pierdem pieţele pe care le-am cîştigat şi le-am menţinut cu greu pînă acum”, a explicat Dumitriu. Potrivit acestuia, crescătorii de ovine au scumpit preţurile la carnea de oaie în viu cu pînă la 20% după perioada Paştelui, ceea ce a condus la o reducere importantă a exporturilor. Astfel, în prezent, crescătorii români de ovine comercializează kilogramul de carne de oaie în viu cu circa 8,5 lei, faţă de 7 lei, înainte de luna aprilie. “Sub influenţa sindicatelor, fără să ştie cum merg pieţele şi cum fluctuează preţurile, şi mai ales fără să ceară părerea organizaţiilor cu experienţă, asociaţiile de crescători au scumpit carnea de oaie în viu cu pînă la 20%, imediat după sărbătorile de Paşte, astfel că acum sîntem undeva la un nivel al preţurilor cu circa 15% mai mare decît în restul ţărilor din Europa. Aceasta scumpire nu trebuia realizată, în condiţiile în care perioada de după Paşte este oricum una scăzută din punct de vedere al vînzărilor de carne de ovine. Cu această atitudine nu fac decît să ne scoată de pe pieţele internaţionale”, a spus preşedintele PACERO. Pe de altă parte, crescătorii de ovine nu recunosc că ar fi mărit preţurile în acest an şi spun că posibila scădere a exporturilor are la bază majorările efectuate de intermediari peste preţurile practicate de producători. “Nu am scumpit după Paşte preţul cărnii de miel, singura modificare realizată faţă de anii anteriori a fost aceea că nu am mai redus preţurile, aşa cum obişnuiam să o facem după terminarea perioadei sărbătorilor. În anii trecuţi scădeam preţurile cu circa 50%, însă în acest an nu a fost nevoie pentru că Anglia nu a realizat exporturi din cauza bolii limbii albastre a ovinelor, şi nu au mai fost probleme la vînzare. Dacă exporturile au scăzut, nu este vina crescătorilor, ci a intermediarilor care vor să cîştige mai mult decît noi, producătorii, şi măresc preţurile”, a declarat, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Sibiu, Marcel Andrei. În plus, potrivit lui Mihai Dumitriu, un alt motiv care a concurat la scăderea exporturilor de ovine din acest an este lipsa crotaliilor pentru ovine. “Ca în fiecare an, avem probleme cu lipsa crotaliilor, ceea ce ne reduce din nou exportul. De exemplu, dacă vrei să cumperi 1.000 de capete de la un producător, doar 100 au cele două crotalii, 200 au doar cîte unul, iar restul de 700 nu au deloc, iar în asemenea condiţii, nu putem exporta”, a explicat Mihai Dumitriu, adăugînd că Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) ar trebui să renunţe la activitatea de crotaliere a animalelor, care ar trebui transferată asociaţiilor de producători. “Ei nu se ocupă de rezolvarea acestei probleme, care nu datează din 2009, ci este o problemă mai veche, însă nu ezită să ne amendeze pe noi cu orice ocazie. De activitatea de crotaliere ar trebui să se ocupe asociaţiile fermierilor, aşa cum se întîmplă în toată UE”, a mai adăugat Dumitriu. El a precizat că nu se aşteaptă la o revenire a exportului în ultima partea a anului, cele patru luni rămase nefiind suficiente pentru a recupera scăderile din lunile anterioare.