Exporturile au început să-şi revină din amorţeală

Exportul a fost primul sector din economia românească care a marcat începerea recesiunii în România, a declarat, ieri, la Constanţa, în cadrul seminarului „Tehnologii bancare de finanţare a exporturilor româneşti”, organizat de Institutul Bancar Român în colaborare cu EximBank, secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu. „Exportul a intrat în criză încă din noiembrie 2008. Exact după 12 luni, în noiembrie 2009, exportul a început să-şi revină, iar în prezent suntem pe creştere. În plus, am reuşit să recuperăm jumătate din pierderea din 2008. Anul trecut am pierdut la nivelul ţării circa 4,7 miliarde de euro, volumul de export al României. Va fi un semn pozitiv dacă vom reuşi să recuperăm măcar jumătate din această pierdere”, a spus Ionescu. În opinia acestuia, criza a adus şi unele modificări substanţiale în exportul românesc. În structura de export, pe primul loc nu s-au mai situat produsele petroliere, ci construcţia de maşini, pe locurile următoare clasându-se echipamentele energetice şi aparatura electronică. „Este adevărat că această criză care a durat un an în sectorul exporturilor a făcut şi curăţenie în piaţă. În primul semestru al anului trecut, 7.000 de firme de export au ieşit de pe piaţa modială, iar în semestrul al doilea, circa 4.000 au revenit, dar faţă de 2008 avem o pierdere de circa 3.000 de firme. Multe dintre acestea au pierdut forţa de export din cauza faptului că nu au în spate finanţare”, a arătat secretarul general al ANEIR. El a spus că foarte mulţi exportatori români au pierdut clienţii de pe piaţa lumii a treia, fiind înlocuiţi de occidentali. „S-au pierdut mulţi clienţi din zona asiatică şi Orientul mijlociu pentru că românii nu au mai putut oferi condiţii atât de avantajoase precum occidentalii. Dacă înainte aveam 30% pondere exporturi extracomunitare, în prezent avem doar 25%”, a declarat Ionescu.