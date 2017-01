Exporturile industriei uşoare, pe val

Exporturile industriei de încălţăminte şi marochinărie din România vor creşte cu peste 5% în 2013, de la nivelul de 1,5 miliarde euro înregistrat în 2012, estimează asociaţia patronală Sfera Factor, care cumulează 70% din producţia locală şi 90% dintre livrările externe. „Industria textilă autohtonă are o puternică orientare spre export, iar valoarea livrărilor externe creşte de la un an la altul. În 2013, vom avea un plus de peste 5% faţă de anul precedent”, confirmă preşedintele asociaţiei, Angela Dimitriu.