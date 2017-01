Exporturile, la pămînt

Piaţa exporturilor a scăzut cu 80% în ultimele două luni şi urmează să cadă brutal în primele şase luni ale anului viitor, este de părere preşedintele Centrului de Promovare a Comerţului Exterior (ANEIR), Mihai Ionescu. \"În mod cert, primul semestru din 2009 va fi compromis din punctul de vedere al exporturilor. Faptul că acum, la sfîrşit de an, majoritatea exportatorilor nu au niciun contract de export pentru anul viitor ne face să credem că va fi nu doar o recesiune, ci o prăbuşire puternică a exporturilor în primul semestru\", a arătat Ionescu. Cele mai afectate sectoare sînt deja cele aparţinînd metalurgiei şi siderurgiei, industria auto, textilelor, mobilei şi sticlăriei. Nici zona euro nu va fi ocolită de recesiune în exporturi. Preşedintele ANEIR se aşteaptă la o scădere de pînă la 35%. \"În mod cert, statistica va confirma această recesiune a exporturilor şi pe zona europeană. Noi am apreciat-o a fi undeva între 10% şi 35%, diferenţiată de la ramură la ramură\", a spus Ionescu. Pentru zona noncomunitară, pentru care ANEIR are statistica vamală la zi, s-a constatat înjumătăţirea exporturilor încă din prima decadă din noiembrie, iar în prima decadă din luna decembrie s-au mai adăugat scăderi ale exporturilor de încă 30%. „Cu alte cuvinte, în zona dolarului şi în alte ţări unde exporturile nu se plătesc în euro e o recesiune puternică în zona exporturilor\", a concluzionat preşedintele ANEIR.