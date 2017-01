Expoziții de cristale în Constanța și Mamaia

Cei care sunt pasionați de cristale, pietre prețioase și semiprețioase, precum și de minerale deosebite au, în această perioadă, o ofertă variată de unde să poată alege. Până duminică, la Pavilionul Expozițional Mamaia are loc Mineral Expo, unde participă aproximativ 40 de expozanți din toată țara, programul de vizitare fiind între orele 11.00 și 21.00, iar la Maritimo Shopping Center, tot până duminică, constănțenii și turiștii pot vizita ExpoMineralia. Programul de vizitare a expoziției cu vânzare este între orele 10.00 și 22.00.

La Pavilionul Expozițional Mamaia, turiștii și constănțenii pasionați de pietre și de puterile lor binefăcătoare au putut pune întrebări și afla detalii despre originile pietrelor, despre modul de prelucrare, dar mai ales despre energiile pe care cristalele le transmit celor care intră în contact cu ele. Astfel, cei care sunt în căutarea persoanei iubite sau își doresc ca focul pasiunii dintre soți să nu se stingă ar trebui să poarte bijuterii din cuarț roz sau să păstreze în dormitor pietre din acest mineral. ”Este foarte benefic pentru tineri, soți, vârstnici. Cuarțul roz este piatra iubirii necondiționate și a păcii. Această piatră ar trebui să fie plasată lângă pat, iar uneori este atât de eficientă încât are nevoie de un ametist lângă ea, pentru că iubirea fără înțelegere nu funcționează”, a spus unul din expozanți, Mihaela Covaci, care are și o carte în care sunt prezentate toate cristalele și efectele acestora. Cei care își doresc să păstreze intactă iubirea ar trebui să poarte o bijuterie cu piatra iubirii lângă inimă. ”Eu, acasă, am un cristal de cuarț roz care se numește „sufletul pereche“, pentru că are două terminații. Este singurul care nu e șlefuit, din toată colecția mea, pentru că „sufletul pereche“ este perfect așa cum este și nu se șlefuiește”, a explicat Covaci. Cei care își doresc liniște și înțelegere în casă ar trebui să își procure cristale și bijuterii de ametist.

CUM SE PURIFICĂ UN CRISTAL Specialiștii în cristale recomandă ca acestea să fie prezente în orice casă, pentru că energiile lor atrag stările de bine, după ce au fost purificate. Pentru a curăța un cristal și a-l încărca cu energie, acesta trebuie trecut printr-o apă curgătoare de șapte ori și apoi expus pentru o noapte la lună plină. După purificare, pietrele devin compatibile cu energiile persoanei care le folosește, așa că nu ar trebui să mai fie atinse de altcineva. Pietrele sunt folosite și de cei care fac fizioterapie, pentru că se știe că acestea au puteri terapeutice.

EXPERȚII ÎN CRISTALE ȘI CRISTALOTERAPIE SPUN CĂ NU OAMENII ÎȘI ALEG PIETRELE, CI PIETRELE ALEG OAMENII.

”În momentul în care atingi piatra ta, trebuie să simți ceva, o vibrație, o încălzire, poate, cum spunem noi, îți rămân ochii la ea. În momentul în care simți ceva înseamnă că piatra te cere, ea te vrea”, a explicat Mihaela Covaci.

CE PIATRĂ ALEGEM PENTRU BOGĂȚIE Pentru bogăție și sporul casei, experții în cristale recomandă citrinul, care este singura piatră ce nu trebuie purificată, ea fiind deja încărcată cu energiile potrivite pentru a atrage bogăția. Această piatră de culoare galben-maronie, asemănătoare chihlimbarului, trebuie poziționată în colțul stâng al casei, pentru a atrage bogăția pentru familia care o folosește. ”Este foarte bine de ținut în casă o astfel de piatră pentru a atrage banii și sporul în respectiva familie. Eu am în casă, lângă cristalul „sufletul pereche“, o geodă de citrin și una de ametist și pot spune că mă consider norocoasă, pentru că am liniște în casă și afacerea familiei cu pietre merge bine”, a spus Covaci. Citrinul își pierde culoarea la soare, însă nu și puterea, și, pe lângă piatra care ar trebui să fie ținută în fiecare casă, oamenii ar trebui să poarte un talisman sau o bijuterie din citrin și neapărat în contact cu pielea, dacă își doresc prosperitate. Vizitatorii expoziției spun că sunt pasionați de cristale și acum au ocazia să își procure noi bijuterii. ”De aproximativ trei ani sunt foarte pasionată de pietre, am mai multe bijuterii din pietre prețioase. Acum căutam o brățară din rubine și smarald, pentru că sunt pietrele zodiei mele, și am reușit să negociez ca să le iau pe amândouă. Cred că atrag energiile pozitive, pentru că eu cred că în ultimii ani lucrurile merg bine”, a spus o cumpărătoare.

Pietrele compatibile fiecărei zodii

Pe lângă pietrele talisman, fiecare zodie are aproximativ 12 pietre compatibile, care, purtate de cei care cred în puterea cristalelor, atrag energiile pozitive și îi apără pe purtători de necazuri și primejdii. Fiecare persoană ar trebui să-și aleagă o piatră din cele compatibile zodiei lor, să le purifice și să le lase să-și facă efectul. Pietrele își pot face efectul o perioadă, după care ar trebui purificate din nou sau posesorul ar trebui să încerce și un alt cristal din cele potrivite zodiei lui. Pentru zodia Berbec, pietrele recomandate de specialiști sunt ametistul și acvamarinul, Taurii ar trebui să se orienteze către smarald și acvamarin, iar Gemenii ar trebui să poarte bijuterii din ochi de tigru și safir. Cei în zodia Rac pot căuta bijuterii din piatra lunii și perle, Leii ar trebui să se orienteze către rubin și smarald, iar Fecioarele către ambră sau topaz albastru. Cei născuți în zodia Balanță ar trebui să poarte bijuterii din topaz sau safir, Scorpionii vor fi protejați de rele de acvamarin și smarald, iar Săgetătorii - de topaz și rubin. Capricornii au ca piatră talisman onixul și cuarțul, Vărsătorii - ametistul și ambra, iar Peștii sunt protejați de ametist și turmalină.

Bijuterii și pietre prețioase și semiprețioase, la Maritimo

La Maritimo Shopping Center are loc, până duminică, expoziția de cristale, bijuterii și pietre prețioase și semiprețioase cu vânzare Expo Mineralia. ”Aflată la a doua ediție la Constanța, cei interesați pot găsi aici roci minerale în diferite stări - brută, prelucrată parțial, dar și sub formă de bijuterii din piatră (coliere, brățări, cercei), dar și din pietre prețioase și semiprețioase”, a spus expozantul Elisabeta Ariciuc. Totodată, constănțenii și turiștii pot admira și cumpăra bijuterii de lemn, expozantul aducând o colecție de casete de bijuterii și podoabe de lemn realizate manual. De asemenea, Expo Mineralia aduce în atenția amatorilor de cristale și pietre o colecție de figurine și obiecte din onix de Pakistan, dar și sare de Himalaya și Praid. ”Avem și colecția de bijuterii prețioase din chihlimbar baltic, avem podoabe din rubine, smaralde și rubine, iar vedeta expoziției este un smarald de peste trei kilograme, în stare brută”, a precizat Ariciuc. La expoziția cu vânzare, cei interesați găsesc nenumărate modele de coliere, brățări și cercei din pietre deosebite, recunoscute pentru puterile lor terapeutice. ”Toate rocile și toate formele în care se găsesc ele sunt căutate de vizitatori. Lumea este fascinată de toate lucrurile pe care le găsesc aici, se fac și cozi, așa că până acum considerăm că această expoziție este un succes”, a spus Ariciuc. Ea a precizat că atât bijuteriile din pietre prețioase care sunt alese de cei care își caută cristalele potrivite zodiilor, cât și pietrele rulate, adică cele care au fost șlefuite, sunt cumpărate în egală măsură de vizitatori pentru puterea lor benefică asupra stării de sănătate și a stărilor emoționale. Elisabeta Ariciuc a adăugat că toată galeria aparține unui singur expozant, Expo Mineralia, care a adunat în jurul ei mai multe persoane care participă la fiecare târg de acest fel.