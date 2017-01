Expoziții și licitații de artă, la malul mării

Colecționarii de artă de la malul mării, constănțeni, dar și turiști aflați, la final de iulie, pe litoral, au prilejul să se lase fermecați de senzațiile și imaginile care inspirau creatorii de frumos de altădată. Această ocazie este oferită de o suită de expoziții și licitații de artă estivale marca Artmark, organizate în luna lui Cuptor, la Constanța și Mamaia, conform unei tradiții instaurate deja de casa de licitații la malul mării.

MARINE ȘI MARINĂRIT Astfel, la Muzeul de Artă din Constanța, în perioada 22 - 24 iulie, dar și la hotelul Vega din stațiunea Mamaia, între 25 și 27 iulie, vizitatorii pasionați de artă vor putea admira și, ulterior, completa colecțiile proprii cu lucrări semnate de artiști plastici de mare valoare, cu prilejul unor expoziții și licitații ce îmbină atât eleganța valurilor mării, cât și a stilului vintage. În cadrul expoziției și licitației de Marine și marinărit se regăsesc creatori români din toate vremurile și stilurile artistice, care au scris Mării Negre și întregului peisaj maritim o epopee în culori. Printre numele care pot fi menționate se numără: Gheorghe Petrașcu, Ion Theodorescu-Sion, Rudolf Negely, Kimon Loghi, Sabin Bălașa sau Margareta Sterian.

Peisajul este întregit de Licitația Eleganță & Vanitas, cu obiecte de colecție semnate de designeri care au făcut istorie. Astfel, pasionații de design vor avea ocazia de a-și începe sau de a-și completa colecția cu obiecte vintage rafinate, de la eșarfe cu imprimeuri geometrice la poșete Chanel și Louis Vuitton, de la ceasuri Patek Philippe și Rolex la bijuterii extravagante.

Licitația de Marine și marinărit și cea de Eleganță & Vanitas vor avea loc la hotelul Vega din Mamaia, pe 27 iulie, de la ora 20.30.

RECORDURI DE AUTOR La cea mai recentă licitație a casei Artmark, de artă postbelică şi contemporană, organizată pe 10 iulie, în Capitală, Sabin Bălașa, Ștefan Câlția, Horia Bernea, Georgeta Năpăruș, Constantin Blendea, Sorin Ilfoveanu, Ion Musceleanu s-au aflat, ca de obicei, în topul preferințelor iubitorilor de artă. Vânzările totale au atins suma de aproximativ 140.000 de euro.

Surprizele licitației le-au reprezentat, însă, nou-veniții și artiștii aflați la primele licitații, confirmând astfel și în România trendul internațional al preferințelor colecționarilor pentru noile talente și pentru valoarea intrinsecă a operei. Astfel de recorduri de autor au fost: Ovidiu Maitec cu sculptura „Icarus" (adjudecată pentru 5.000 euro, de peste 5 ori prețul de pornire), Gheorghe Fikl cu pictura „Altar" (adjudecată pentru 6.000 euro), Marc Verlan cu „Să fie pace!" (2.500 euro), Simona Vasiliu-Chintilă cu pictura „Jocuri de copii" (2.000 euro), Radu Rodideal cu „Inner journey to far away places" (2.000 euro).

În cazul Licitației Judaica, cele mai apreciate opere de artă plastică au fost „Grădinarul din Beaucaire" (adjudecată pentru 8.500 euro) de Samuel Mützner, „Portret de evreu" (adjudecată pentru 1.400 euro) de Pan Ioanid, „Tainele Torei" (2.000 euro) de H. Rothschild, „Evreu galițian" (1.800 euro) și „Înțelepciune" (1.000 euro) de Adam Bălțatu.