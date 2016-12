Expoziţie a cineastului David Lynch

O expoziţie multimedia a cineastului american David Lynch, a cărei temă centrală este absurdul suprarealist suburban, va fi vernisată la o galerie de artă din New York. Aceasta este prima expoziţie a renumitului cineast american ce va fi vernisată la New York, din anul 1989. David Lynch este considerat un veritabil maestru al momentelor artistice inconfortabile, în care banalul lasă loc absurdului. Prin intermediul filmelor, muzicii şi artelor vizuale, acesta orchestrează în creaţiile sale „adevărate coşmaruri suburbane”.

David Lynch a dorit să devină pictor şi a studiat artele frumoase la Pennsylvania Academy of Fine Arts, înainte de a deveni un cineast apreciat pe plan mondial, iar publicaţia „The New Yorker” l-a denumit „primul artist suprarealist popular”. Noua expoziţie multimedia a cineastului american conţine tablouri, încadrate în rame aurii, în stilul creaţiilor pictorului Francis Bacon, sculpturi, desene pe hârtie, fotografii şi un film de 42 de secunde. Toate lucrările sunt recente şi au fost create între anii 2009 şi 2012. Imaginile din această expoziţie sunt ambigue şi prezintă lucrări narative care se degradează gradual. Scenarii caracteristice micilor oraşe americane, precum o partidă de pescuit sau un banal meci de baseball, se transformă în veritabile coşmaruri vizuale. Operele lui David Lynch combină siluetele distorsionate ale lui Francis Bacon cu senzualitatea mistică a lui Man Ray şi cu nebunia tinereţii din operele lui Joan Miro. Versuri infantile, precum „All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth”, în traducere Tot ce îmi doresc de Crăciun sunt cei doi dinţi din faţă, se suprapun peste logo-uri înspăimântătoare, ce par desprinse din revistele de benzi desenate în care personajele principale sunt eroi demonici. Creaţiile incluse în expoziţia multimedia dedicată cineastului David Lynch vor putea fi admirate la Tilton Gallery din New York în perioada 6 martie - 14 aprilie.

Născut în 1946, în statul american Montana, David Lynch a cunoscut succesul odată cu lansarea filmelor sale „Eraserhead” din 1974 sau Elephant Man / Omul elefant” din 1980. A primit premiul Palme d\'Or la Cannes, în 1990, pentru filmul „Sailor & Lula”, şi a cunoscut succes după succes cu filme precum „Dune” în 1984, „Blue Velvet / Catifeaua albastră„ in 1986, serialul „Twin Peaks” în 1990, „Lost Highway / Metamorfoze\" în 1997 sau „Mulholland Drive / Calea misterelor” în 2001. În noiembrie 2011, David Lynch a lansat primul său album muzical, intitulat „Crazy Clown Town”, în care artistul american apare atât în calitate de solist, cât şi de chitarist.