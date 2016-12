Expoziţie canină internaţională la Constanţa

Iubitorii de animale au prilejul să admire zeci de rase de cîini la Constanţa, în acest weekend, în cadrul celei de-a noua ediţii a expoziţiei canine internaţionale “Cupa Mării Negre”. Evenimentul se desfăşoară pe stadionul “Voinţa”, situat la intersecţia străzii Ştefăniţă Vodă cu b-dul Aurel Vlaicu şi reuneşte aproximativ 450 de crescători de cîini din România, Polonia, Finlanda, Lituania, Norvegia, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Rusia şi Estonia. Organizatorii acestei competiţii de frumuseţe canină, care se va desfăşura în şase ringuri arbitrate de trei arbitri naţionali şi trei arbitri străini, sînt Asociaţiile Chinologice “Hobby” din Constanţa şi cea Română, ambele sub patronajul Asociaţiei Chinologice Internaţionale. Constănţenii şi turiştii aflaţi pe litoral sînt invitaţi să admire cele mai diverse rase de cîini, sîmbătă şi duminică, între orele 10.00 şi 16.00.

Reprezentantul asociaţiei “Hobby” Constanţa, Zeadin Murat, spune că vizitatorii vor putea asista şi la cîteva spectacole deosebite: “junior handling”, unde copii cu vîrste cuprinse între 8 şi 14 ani vor putea prezenta cîte un căţel înscris în expoziţie, dar şi întreceri între cele mai bune perechi ori grupuri de creştere al unor rase canine. De asemenea, vor fi premiaţi cei mai buni ciobăneşti româneşti sau reprezentanţi ai grupelor de cîini (n.r.- conform nomenclatorului Federaţiei Chinologice Internaţionale sînt recunoscute zece grupuri canine, din care fac parte mai multe rase de cîini). Arbitrii vor avea dificila misiune de a alege cele mai frumoase exemplare din clasele Best Baby, Best Puppy, Best Junior, Best Veteran, şi Best în Show- la ultima categorie participînd cîştigătorii celor zece grupe. “Vor putea fi admirate şi rase de cîini mai puţin cunoscute cum ar fi rasa Puli, Rhodesian Ridgeback ori Lupul Cehoslovac. Pintre apariţiile de excepţie ale expoziţiei poate fi nominalizat şi Ciobănescul Românesc Corb, care urmează a fi omologat în curînd şi care se va alătura standurilor unde sînt expuşi conaţionalii săi ciobăneştii Mioritic, Carpatin şi de Bucovina. Tot din rîndul rarităţilor prezentate vor mai fi prezenţi: cîini în curs de omologare aparţinînd unor rase din Africa de Sud, cîinele-faraonilor, braci italieni sau spitzii japonezi” a adăugat reprezentantul asociaţiei chinologice constănţene.