Expoziţie consacrată lui Roman Polanski, vernisată la un muzeu din Polonia

O expoziţie dedicată regizorului franco-polonez Roman Polanski, aflat în prezent într-o închisoare din Elveţia, pe cale de a fi extrădat în SUA pentru o infracţiune veche de 30 de ani, a fost vernisată joi, în oraşul polonez Lodz, unde cineastul şi-a făcut studiile în cinematografie. Intitulată “Roman Polanski, actor, regizor”, expoziţia prezintă viaţa artistică a lui Roman Polanski şi a fost organizată de Muzeul Cinematografiei din Lodz. Cele mai multe dintre fotografiile prezentate provin din colecţiile private ale lui Roman Polanski şi ale prietenilor săi şi nu au mai fost niciodată prezentate în public. Muzeul din Lodz expune, totodată, 200 de afişe din lumea întreagă ale filmelor celebrului cineast. O retrospectivă a filmelor sale va însoţi această expoziţie.

Organizatorii au declarat că acest eveniment nu are nicio legătură cu arestarea cineastului: “Nu poţi pregăti o astfel de expoziţie doar în cîteva săptămîni. Am lucrat la ea aproape un an şi jumătate”, a explicat Krystyna Zamyslowska, coordonatoarea expoziţiei. Regizorul în vîrstă de 76 de ani a fost arestat pe aeroportul din Zurich, cînd se pregătea să participe la Festivalul de Film din oraşul elveţian, care i-a oferit un premiu pentru întreaga activitate. La sosirea pe aeroport, a fost anunţat că un mandat de arestare internaţional pe numele său a fost emis de autorităţile judiciare americane. Autorităţile americane îl urmăresc pe regizorul peliculelor “Rosemary\'s Baby”, “Chinatown” şi “The Pianist” de peste 30 de ani, după ce acesta a fugit din SUA, în 1978, înainte de a se da sentinţa într-un proces în care era acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale ilegale cu o fată de 13 ani. Samantha Geimer, adolescenta cu care Roman Polanski a întreţinut relaţii sexuale în 1977 şi care în prezent are 45 de ani şi este mamă a trei copii, a cerut, de altfel, justiţiei americane să renunţe la acuzaţiile aduse cineastului, pentru ca acest capitol din viaţa ei să se încheie. Femeia şi-a retras plîngerea împotriva cineastului în urma unei înţelegeri.

Roman Polanski s-a aflat iniţial, în urmă cu 30 de ani, sub incidenţa mai multor capete de acuzare, inclusiv cele de viol şi corupere prin administrare de droguri. În mărturia pe care a depus-o în timpul procedurii de anchetare, cineastul a declarat că este vinovat doar de întreţinere de raporturi sexuale cu o minoră. Regizorul a petrecut 42 de zile în închisoarea din California, pentru evaluare psihiatrică şi a părăsit SUA înainte de formularea sentinţei, mutîndu-se în Franţa. Puternic dezaprobat de presa americană din acea perioadă, cineastul nu s-a mai întors niciodată în SUA, nici măcar atunci cînd a cîştigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 2003, pentru filmul “The Pianist”, cu Adrien Brody în rolul principal.