Expoziţie cu obiecte decorative, realizate în centrele de plasament

În aceste zile, Complexul Tom este gazda unei expoziţii cu obiecte decorative realizate de copiii mai multor centre de plasament din Constanţa (Centrul „Antonio”, „Cristina”, „Delfinul”, „Ovidiu”, Centrul Pilot Techirghiol etc.). Peste 80 de tineri au realizat o serie de produse în spiritul Crăciunului, preţul acestora fiind pentru orice fel de buzunar. Loredana Baer, de 16 ani, de la Centrul de Plasament „Ovidiu” este mîndră că a putut contribui cu cîteva produse la expoziţie. Fetiţa a povestit că nu este deloc uşor să realizezi statuete. „Se lucrează cîteva zile bune. După ce se întăreşte ipsosul, ele trebuie pictate, apoi lăcuite cu mare atenţie”, a explicat Loredana, care i-a mulţumit educatoarei Regep Belcin, cea care a învăţat-o să realizeze minunăţiile de Crăciun. Purtătorul de cuvînt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa, Roxana Onea, a declarat că asemenea acţiuni sînt organizate cu ocazia fiecărei sărbători şi că, de fiecare dată, cei mici sînt receptivi la asemenea expoziţii. „Este o tradiţie anuală să organizăm astfel de evenimente, căci ele aduc bucurie în sufletul beneficiarilor noştri, care au astfel posibilitatea să arate comunităţii cît sînt de creativi. Toate obiectele care sînt expuse sînt realizate, cu inima deschisă, de copiii centrelor de plasament din Constanţa. Banii care se strîng ca urmare a vînzării produselor, se întorc la centrele de plasament”, a declarat Roxana Onea. Şi copiii cu dizabilităţi au muncit la obiectele care pot fi ornamente pentru pomul de iarnă, decoraţiuni interioare, etc. Elena Moroianu, de la Centrul de Plasament „Cristina”, a explicat, la rîndul său, că mulţi copilaşi cu handicap sever chiar au depus efort pentru realizarea expoziţiei. „Ne-au ajutat cum au putut ei. Ne-au ţinut unele lucruri, atunci cînd a trebuit, de exemplu să împletim ceva, sau chiar au pictat cu bronz pe spatele unor obiecte. S-au bucurat nespus de mult cînd au văzut că sînt şi ei utili. Este o mare bucurie pentru ei atunci cînd pot participa la asemenea acţiuni”, spune reprezentantul centrului. Tot ieri, în cadrul a şase centre de plasament, au avut loc mici serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă. La Centrul „Orizont” s-a desfăşurat miniserbarea de Crăciun a centrului de zi, la Micul Rotterdam a avut loc un spectacol de Crăciun, la Centrul „Delfinul” s-au cîntat colinde la brad, la Centrul „Antonio” s-au împodobit modulele cu obiecte decorative confecţionate de copii etc.