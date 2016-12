Expoziţie cu personajele negative din seria ”James Bond”

Personajele pe care toţi spectatorii adoră să le urască din seria ”Bond” se află în centrul unei expoziţii deschise vineri la Washington, ce prezintă accesoriile celor care s-au luptat de-a lungul timpului cu celebrul agent 007 şi au pierdut. Expoziţia ”Exquisitely Evil: 50 Years of Bond Villains” a fost deschisă la Muzeul Internaţional al Spionilor din Washington şi este dedicată celor mai rele personaje din seria care îl are ca erou pe seducătorul agent britanic 007. De la celebrul ”Dr. No” din 1962 până la actualul ”Skyfall”, expoziţia arată legătura dintre adevăr şi ficţiune şi cum personajele negative sunt mereu la curent cu lumea în continuă evoluţie. Expoziţia include peste 110 obiecte şi va putea fi vizitată până în anul 2014.

”Bond pare să fie acelaşi, dar personajele negative s-au schimbat mereu şi vor continua să se schimbe”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Anna Slafer, directorul de expoziţii de la Muzeul Internaţional al Spionilor din Washington. În ”Dr. No”, personajele negative plănuiau împotriva programului spaţial dezvoltat de SUA, în timp ce în ”The Spy Who Loved Me”, realizat în 1977, este vizibilă teama legată de un dezastru nuclear, pentru ca în ”Skyfall”, personajul negativ Silva să încerce să spargă codurile computerelor agenţilor britanici. Cu toate acestea, istoricul Alexis Albion atrage atenţia că personajele negative din Bond au şi nişte elemente constante: ”Sunt nişte personaje de succes, fermecătoare, trăiesc în locuri izolate, sunt înconjurate de persoane care le sunt loiale până la fanatism şi au planuri măreţe. Sunt genul de personaje care nu pot fi înfruntate decât de cineva ca James Bond”.

Aceste personaje au şi calităţi fizice nemaivăzute. Le Chiffre din ”Casino Royale” din 2006 varsă lacrimi de sânge, Dr. No are o gheară magnetică în loc de mână şi ucigaşul plătit Jaws din ”The Spy Who Loved Me” şi ”Moonracker” din 1979 are dinţi uriaşi de oţel. Dacă foarte mulţi actori cunoscuţi l-au jucat pe James Bond, nici personajele negative nu au rămas neatinse de celebritate. Băieţii şi fetele rele care l-au înfruntat pe 007 au fost jucaţi de o pleiadă de actori precum Yaphet Kotto, Max von Sydow, Sean Bean, Javier Bardem, Donald Pleasence, Christopher Lee, Michael Lonsdale, Lotte Lenya, Mads Mikkelsen, Jeroen Krabbe, Christopher Walken sau Telly Savalas.