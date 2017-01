Expoziţie de artă fotografică, la Muzeul de Artă

La Muzeul de Artă a avut loc, ieri, în cadrul Zilelor Oraşului Constanţa, vernisajul unei expoziţii de fotografie artistică. Lucrările aparţin elevilor Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, din clasa a XII-a A, secţia design, şi vor fi găzduite, timp de cinci zile, de Galeria Museion a muzeului. La evenimentul de deschidere a expoziţiei au fost prezenţi: artistul plastic Constantin Grigoruţă, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, directorul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, Nicoleta Heroiu, părinţi şi prieteni ai tinerilor artişti. „În cadrul unui parteneriat instituţional pe care Colegiul Regina Maria îl are cu Muzeul de Artă, prin sprijinul pe care ni-l acordă dr. Doina Păuleanu, am obţinut şi această şansă pentru cei cinci elevi expozanţi, care urmează să susţină un examen la universităţile de artă. Această expoziţie cuprinde lucrările lor de atestat”, a spus artistul plastic Constantin Grigoruţă.

La rîndul său, dr. Doina Păuleanu a vorbit despre expoziţia celor cinci debutanţi în lumea artei, considerîndu-i ca făcînd parte, deja, din această categorie a artiştilor. Cu emoţie, directorul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, Nicoleta Heroiu, s-a arătat mulţumită de realizările tinerilor artişti. „Îi creştem, apoi îşi iau zborul… Au realizat nişte lucrări foarte frumoase, aceasta este o muncă realizată începînd cu luna noiembrie, iar finalul este unul reuşit”, a spus Nicoleta Heroiu.

Fotografiile artistice reprezintă lucrările de diplomă ale tinerilor, iar cei care au expus sînt: Andreea Mihaiu, Adrian Mihaiu, Georgiana Şiocarici, Ioana Marcu şi Ioana Lungu. Expoziţia cuprinde aprox. 100 de lucrări, realizate pe teme diverse (portret, reportaj, prelucrare digitală). „Am 21 de lucrări, la care am lucrat foarte mult timp. Majoritatea dintre acestea reprezintă nuduri, am trecut, mai întîi, printr-o etapă de discuţii cu modelul, şedinţele au decurs destul de bine. Am încercat să abordez mai multe teme legate de nud. În fotografiile mele am încercat să eternizez femeia care nu se încadrează în tiparul 90-60-90, cu mici imperfecţiuni, care ne fac mai deosebiţi de ceilalţi”, a spus Andreea Mihaiu. Lucrările elevilor au fost realizate sub îndrumarea profesorului coordonator Constantin Grigoruţă - membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), Filiala Constanţa.