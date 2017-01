Expoziţie de artă plastică a absolvenţilor promoţiei 2006 a Facultăţii de Arte

Campusul Universităţii “Ovidius“ găzduieşte, în această perioadă, o amplă expoziţie de artă plastică, cu lucrări realizate de absolvenţii Facultăţii de Arte, Specializarea Pedagogie-Arte Plastice şi Decorative. Cei 21 de plasticieni care expun reprezintă cea de a patra promoţie a tinerei, dar deja prestigioasei Facultăţi de Arte de la Constanţa, iar creaţiile cuprinse în această expoziţie constituie ultima parte a examenului de licenţă - susţinerea lucrărilor de diplomă, care a avut loc pe data de 18 iunie. După ce, săptămîna trecută, au trecut cu brio de primele probe care au constat în verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, studenţii constănţeni au reuşit, duminică, să impresioneze Comisia de Licenţă compusă din profesori universitari de marcă ai Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca: renumitul grafician conf. univ. dr. Petru Măluţan, pictorul de talie mondială lect. univ. dr. Radu Ioan Şerban, criticul de artă asist. dr. Iacob Bogdan Teodor şi lect. univ. dr. Vasile Cioca - profesor de metodică.

Deşi abordează o tematică variată, lucrările aduc în atenţie spaţiul dobrogean, lumina marină, istoria şi arheologia acestor locuri

Studenţii s-au prezentat cu cîte un ansamblu de lucrări de mari dimensiuni (aprox. 5m/4 m), realizate sub coordonarea lect. univ. drd. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, şeful Catedrei de arte plastice şi teatru. Deşi fiecare artist şi-a propus să materializeze un proiect absolut personal, tematica fiind foarte variată, se observă că toate lucrările ilustrează foarte clar zona din care provin autorii. Astfel, creaţiile aduc în centrul atenţiei Dobrogea, oraşul Constanţa, lumina marină cu totul specială, partea de istorie, de arheologie. Potrivit lect. univ. drd. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, lucrările sînt inspirate de această parte de civilizaţie greacă şi romană - ca o arcadă peste timp, de Şcoala de la Balcic, de spaţiul creştin, în general, existînd o preferinţă evidentă pentru această tematică, a zonei spirituale, pornind de la icoana ortodoxă, ca inspiraţie, dar ducîndu-se spre alte zone, pur bizantine. Majoritatea lucrărilor sînt interpretări abstracte, în care nuanţa de figurativ semnalează specificul local al istoriei şi luminii Dobrogei. Iată care sînt absolvenţii promoţiei 2006 a Facultăţii de Arte: Cristina Bocioagă, Cristian Buduroi, Elida Buftei, Adrian Chilipirea, Florica Corcodel, Elena Dinu, Adrian Dumitru, Diana Filimonescu, Sibel Fizula, Ana-Luiza Ghioc, Sibel Iliaz, Alina Lazăr, Ramona Lehanceanu, Aurica Lungu, Livia Manciu, Răzvan Mihalache, Laura Mocanu, Monica Plugaru, Andreea Rusu, Marius Stătescu şi Adriana Strîmbeanu. Toţi absolvenţii au trecut examenul de licenţă, Comisia de examinare acordînd chiar mai multe note de 10.

“M-am prezentat cu pictură în ulei pe pînză. Am folosit şi foiţă de aur, pentru a oferi preţiozitate, pentru a sublinia ideea de sacru, deoarece am ales o temă cu trimitere la credinţă, la arta bizantină. Ansamblul este format din 17 lucrări, dintre care 16 au dimensiuni de 30/ 40 cm, iar ultima are 1m/ 1,30m“, a precizat Andreea Rusu, artistă care s-a remarcat printr-un proiect deosebit. Absolventa a precizat că a fost o adevărată plăcere să lucreze pentru lucrarea sa de diplomă, căreia i-a dedicat trei-patru zile pe săptămînă, în funcţie şi de orele de curs, începînd încă din iarnă. De asemenea, printre cei mai apreciaţi autori s-a numărat şi Adrian Chilipirea, care şi-a ales ca temă spaţiul marin, prezentînd 12 lucrări - pictură pe pînză, realizate în tehnica cuţitului. Acesta a declarat că a ales această temă aşa cum şi alţi pictori, din toate colţurile ţării, s-au simţit atraşi de această zonă, datorită luminozităţii şi a culorii speciale, care degajă un mister aparte. Elena Dinu face parte din rîndul fericiţilor absolvenţi notaţi cu 10, pentru un ansamblu de nouă lucrări realizate în acrilic pe pînză şi cu foiţă de aur, specifică reprezentărilor bizantine. Artista a pornit de la ideea de scut, dar a încercat o spiritualizare a obiectului. Pentru cei 21 de licenţiaţi, emoţiile nu se opresc, însă, aici, pentru că fiecare se pregăteşte acum, pentru studiile de masterat, concursurile de titularizare în învăţămînt sau pentru a deveni membri ai Uniunii Artiştilor Plastici.