Expoziţie de arte vizuale - ”Grădina cu Îngeri” a Silviei Radu

Muzeul de Artă din Constanţa găzduiește astăzi, 4 octombrie, ora 17.00, vernisajul expoziţiei de arte vizuale “Grădina cu Îngeri”, a Silviei Radu.

Sculptor și pictor român, personalitate de prim rang a artei plastice românești, Silvia Radu, este cunoscută dobrogenilor ca fiind autoarea Iconostasului realizat în argint şi donat Peşterii Sfântului Apostol Andrei, al reliefurilor în bronz Sf. Nicolae şi cei trei ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan, montate pe uşile Bisericii din Limanu, dar şi ctitor al Bisericii din Vama Veche, împreună cu soţul ei, regretatul sculptor Vasile Gorduz.

Invitată în Dobrogea la taberele de creaţie desfășurate de-a lungul ultimilor ani, Silvia Radu a dăruit Constanţei câteva lucrări de mare valoare, realizate pe ţărmul Mării Negre, în Tabăra de Creaţie “2000 de ani de creştinism în Dobrogea”, organizată de PNTCD Constanţa şi în Tabăra de pictură “Artişti în Dobrogea Creştină”, organizată de Asociaţia "Pontul Euxin" din Constanţa.

Silvia Radu, alături de reputații artişti Daniela Ţurcanu, Marilena Preda Sânc şi Gheorghe Caruțiu, a contribuit, prin lucrările sale care exprimă drama marelui poet latin exilat la Pontul Euxin, Ovidius,la succesul expoziţiei din cadrul proiectului “Expo Ovidius Intermedia - Exil din Exil”,vernisată, în luna septembrie a acestui an, la Institutul Cultural Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul, și prezentată de jurnalistul cultural Mihai Hurezeanu.

Silvia Radu a deschis prima ediție a Expoziției “Grădina cu Îngeri” la Bucureşti, la Sala Dalles, în anul 1989, chiar de Buna Vestire.

Nu de mult, Silvia Radu declara despre prima "Grădină cu îngeri": “O expoziție pe care am închinat-o lui Dumnezeu, în vremuri jalnice pentru România. Am expus peisaje în majoritate realizate la Vama Veche, pe malul mării, locul unde mă simţeam liberă. Stăteam sus, pe faleză, cu marea toată la picioarele mele, şi cântam frumuseţile lui Dumnezeu. Aşa am început să pictez. Momentul ăsta de libertate s-a simţit în lucrările mele, pe care le făceam cu pasiune şi disperare. Drumul până la locul unde pictam era lung. Mergeam mult spre faleză, până la ultimul golf, între Vama Veche şi 2 Mai şi, pe drum, mă rugam lui Dumnezeu. Asta m-a ajutat. Expoziția a fost un succes. Prima mea sculptură pictată am numit-o "Omul cu mânz". Era, de fapt, tot un înger. Omul cu mânz simboliza ce are mai curat poporul acesta: un băiat cu un căluţ alături. Dar am avut în expoziţie şi un "Vestitor". A fost primul meu înger adevărat! Pe atunci încă nu ştiam că de fapt înger înseamnă vestitor în limba greacă. Iar Vestitorul meu era roşu, roşu de vestea pe care o aducea. Era Ingerul ce vestea marea schimbare. Sunt lucruri ce mi se par cutremurătoare acum.”

Silvia Radu, sculptor și pictor de prim rang al artei plastice românești, s-a născut în satul Pătroaia, Dâmbovița, la 30 iunie 1935 și a absolvit, în 1960, Academia de Arte Frumoase București, clasa Prof. Ioan Lucian Murnu, are în palmares zeci de expoziţii personale şi de grup, în ţară şi străinătate și este deținătoarea a numeroase premii și distincții. Printre lucrările monumentale ale artistei Silvia Radu pot fi amintite 'Legenda Meșterului Manole' din Parcul Herăstrău, București, Statuia Sfântului Gheorghe din Piața Sfântul Gheorghe, din Timișoara, Statuia comemorativă pentru eroii neamului din satul Potlogeni.

Despre creaţia Silviei Radu, făcând referire la “Grădina cu Îngeri”, președintele de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, ambasadorul Dan Hăulică, prieten de o viață al artistei, spune: “Spiritul nu se eliberează prin rarefracție, prin salturi compoziționale, ci stă au ras du sol, ca un tremur secret al ierbii și al florilor, umil ghemuite în desișul la care consimt în chip ferice. Nici nu există sus și jos în această viziune, totul e plin de încântare, de o bucurie a ființei care nu se împiedică în zadarnice distincții, în paupere segmentări. A fi divers nu înseamnă a fi marginal și precar, ci a participa efectiv, de oriunde, la surpriza necurmată a existenței, la robusta încredere care fundează totalitatea. Îmi vine în minte, fără efort, la acest nod rodnic de înțelesuri, o imagine frecvent întâlnită, vreme de veacuri, de la Philon la Isidor din Sevilla și Abelard, veghind ades nobile speculații contemplative. Cu sorginte ilustră, în textul platonician al dialogului, Timeu ar fi în stare, cred, să rostească expresiv fertila putere ce dilată o asemenea plinătate. Căci ne conduce la un înțeles radios - omul, ca o plantă celestă, avându-și spre înalt, în cer, rădăcinile.La o asemenea sublimă imposibilitate mă face să visez grădina cu îngeri îndrăznită de Silvia Radu”.

În exclusivitate pentru "Telegraf", pictoriţa Daniela Ţurcanu, prietenă a Silviei Radu, declară cu emoție:“Întâlnirea cu Silvia Radu și Vasile Gorduz, dar şi cu Paul Miron și Elsa Lüder, a fost pentru mine o binecuvântare. Alături de ei mi-am petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă. Am pictat cu Silvia, pe faleza dintre 2 Mai şi VamaVeche, am realizat expoziţii, în grădină, la “Casa cu Olane”, în VamaVeche, iar când lucrările mele, care treceau proba criticii celei mai severe venite din partea Silviei şi a lui Vasile Gorduz, s-au înmulţit, peste câtiva ani, le-am expus la Muzeul de Artă din Constanţa, în faţa unui public neaşteptat de numeros. Îmi plăcea enorm faptul că eram în compania unor oameni care citeau și studiau Sfânta Scriptură. Pe vremea aceea, înainte de a-i întâlni, eu eram tentată să cred sunt singura care o face. Căpătasem această deprindere în copilărie, de la bunicii mei din Bucovina. Tot ce mi-a rămas viu de la bunici și tot ce studiasem singură a făcut ca, în atmosfera de iubire şi de pace generată în jurul Silviei și al soțului ei, cerul să fie mereu plin de stele strălucioare, mari, cât să le poți atinge... Erau momente în care la discuţiile noastre despre artă, despre pictură, filosofie, teologie, acolo, în grădinile Elsei, sau ale Tilinei, gazda noastră, coborau îngerii.”

“Grădina cu Îngeri” a Silviei Radu va fi deschisă publicului iubitor de artă pe întreg parcursul lunii octombrie.