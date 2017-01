Expoziţie de falsuri

National Gallery din Londra expune, începând de astăzi, o serie de opere de artă care au înşelat vigilenţa experţilor britanici, falsuri, tablouri atribuite în mod eronat altor artişti şi picturi avariate, până când progresul ştiinţei a permis restabilirea adevărului. Expoziţia Close Examination: Fakes, Mistakes and Discoveries va fi deschisă până pe 12 septembrie. Cu această ocazie, vizitatorii vor putea să înţeleagă mai bine relaţiile dintre cercetările ştiinţifice şi cercetările artistice.

Prestigiosul muzeu londonez a ales din colecţia sa de peste 2.000 de tablouri circa 40 de opere pentru a ilustra provocările cu care se confruntă, de secole, cei mai mari experţi în artă, în procesul de autentificare a picturilor. Graţie unor tehnici moderne (raze infraroşii, radiografii, microscopie electronică, spectrometrie de masă), departamentul ştiinţific din cadrul National Gallery a reuşit, de la înfiinţarea sa în 1934, să facă lumină în multe cazuri considerate misterioase, relevând o serie de surprize plăcute, dar şi altele mai puţin plăcute. În categoria surprizelor neplăcute, muzeul expune ”Portrait de groupe”, o pictură pe lemn achiziţionată în 1923, despre care se credea că datează din secolul al XV-lea. Pictura conţine însă o serie de pigmenţi care au fost folosiţi începând din secolul al XIX-lea, precum un lac obţinut din răşină, folosit pentru a simula patina originală şi alte detalii anacronice.

Misiunea experţilor este însă mult mai complicată în cazul operelor realizate în atelierele în care mai mulţi artişti aveau posibilitatea de a interveni asupra aceluiaşi tablou sau de a face copii după operele marilor maeştri. În iunie 1874, National Gallery a achiziţionat două tablouri de Botticelli: ”Marte şi Venus” şi ”O alegorie”, cel din urmă fiind considerat mai bun decât primul şi având un preţ de achiziţie mai mare. Însă, acest tablou s-a dovedit în cele din urmă o imitaţie realizată de unul dintre discipolii maestrului italian. Expoziţia prezintă şi câteva opere care au fost modificate intenţionat, din motive comerciale – ”Portrait of Alexander Mornauer” - sau din motive morale – ”Woman at a Window”. Primul tablou, pictat între 1464-1488, de un artist necunoscut, a fost transformat în secolul al XVIII-lea pentru a putea fi atribuit pictorului Hans Holbein, ale cărui opere erau la mare căutare. Pentru aceasta, fundalul a fost pictat în albastru, iar pălăria modelului a fost modificată, detalii care au apărut în timpul scanărilor cu raze X şi în urma unei analize chimice a straturilor de vopsea. În cazul tabloului ”Woman at a Window”, pictat în timpul Renaşterii, modificările datează din epoca victoriană, marcată de pudoare, decolteul femeii a fost micşorat, expresia feţei este mult mai inocentă, iar coafura ei blondă a devenit brunetă.