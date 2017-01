Expoziţie de fotografie în Parcul Tăbăcărie

Constănţenii care vor trece, astăzi, prin Parcul Tăbăcărie, în intervalul orar 10.00-13.00, vor avea parte de o surpriză deosebită: o inedită expoziţie de fotografie în aer liber, amplasată în apropiere de parcul de distracţii pentru copii Ţara Piticilor. Evenimentul este inclus în cadrul celei de-a III-a ediţii a proiectului internaţional „Romania Seen Through Your Camera 3: Dobrogea”, iniţiat de Asociaţia „Support for Youth Development” din Cluj-Napoca. La realizarea proiectului îşi aduc contribuţia 31 de tineri din şase ţări europene - Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia şi România. Ei şi-au propus să surprindă spaţiul românesc dobrogean în fotografii, materiale video şi articole, cu scopul de a promova, la finalul proiectului, imaginea reală a României în comunităţile de provenienţă.

„Vizitatorii” expoziţiei vor putea vedea imagini realizate de tinerii fotografi implicaţi în proiect în localităţile Măcin, Tulcea, Sulina şi Jurilovca. Mai mult, ei vor putea chiar să vorbească cu autorii imaginilor pitoreşti.

Rezultatele proiectului, inclusiv fotografiile realizate la Constanţa, se vor regăsi într-o serie de 100 de albume foto şi 200 DVD-uri care vor fi distribuite în cele şase ţări participante. De asemenea, fiecare organizaţie parteneră va pregăti prezentări publice şi expoziţii foto în ţările implicate în acest program.

Prima ediţie a proiectului „Romania Seen Through Your Camera” a avut loc în Transilvania, în luna august 2011, iar a doua ediţie a fost organizată în Moldova şi Bucovina, anul acesta, în luna aprilie. Scopul proiectului este combaterea stereotipurilor şi a prejudecăţilor tinerilor străini legate de România. Evenimentul din Parcul Tăbăcărie se desfăşoară cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi al Asociaţiei de Promovare Litoral-Delta Dunării.