Expoziţie de fotografie, la „Cărtureşti”

Librăria „Cărtureşti” din incinta City Park Mall începe noul an cu lectură - pe 6 ianuarie, se deschide o nouă ediţie a Atelierului de lectură „Cititori celebri” - dar şi cu o expoziţie inedită, pe 8 ianuarie, dedicată publicului fidel. Expoziţia de fotografie care îi are protagonişti pe „obişnuiţii” ceainăriei şi ai librăriei cu dichis este rezultatul unei insolite invitaţii: „Răsfoieşti o carte. Bei un ceai. Sau pur şi simplu admiri priveliştea de pe ferestrele ceainăriei noastre. Datorită ţie, „Cărtureşti” e mai mult decât o librărie. E un sat cu cărţi, o sumă de idei, o comunitate pentru cei care funcţionează după alte reguli. Şi pentru că fără tine n-am fi reuşit, te invităm să fii subiectul următoarei noastre expoziţii foto. Te-am convins, nu-i aşa? Ştim că da… Te-aşteptăm la librărie să completezi unul din formularele de înscriere”. Vernisajul expoziţiei de fotografie are loc pe 8 ianuarie, de la ora 18.00.