Fundaţia „Europrof” a Baroului Constanţa organizează, în perioada 27 august - 8 septembrie, o expoziţie de fotografie ce va avea loc chiar în sediul instituţiei, situat pe strada Traian, la nr. 24B. Cele aproape 80 de cadre care vor fi expuse sunt realizate de avocaţii Viorel Papu, Marius Nadă, Liviu Cristescu şi Gabriel Guran, programul de vizionare pentru publicul larg fiind de luni până vineri, între orele 16.00 - 19.00 şi sâmbătă în intervalul 09.00 - 11.00. „Inaugurarea va avea loc pe data de 27 august, la ora 16.00. Este a doua ediţie, am organizat o expoziţie similară în luna noiembrie a anului trecut. Pentru că am avut un feed - back bun din partea vizitatorilor, am hotărât să repetăm experienţa. Nu avem o temă determinată, dar îmi place să cred că am progresat faţă de expoziţia trecută atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi la capitolul calitatea expunerii. Îi aşteptăm cu drag pe toţi cei interesaţi să ne vadă lucrările”, a declarat avocatul Viorel Papu. (R.M.)